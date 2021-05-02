أطعمة تساعد على التحكم فى نسبة السكر بالدم.. منها البرتقال

كتب - محمود جلال

مرض السكري هو مرض مزمن ترتفع فيه مستويات السكر في الدم بشكل غير طبيعي، مما يؤثر على أعضاء الجسم المختلفة، ولكن أهم شيء يجب أن تنتبه له عندما تكون مصابًا بالسكري هو أسلوب حياتك وعاداتك الغذائية، لذا يجب أن تأكل طعامًا صحيًا إذا كنت تريد الحفاظ على مستويات السكر في الدم.

وهنا نذكر أفضل 5 أطعمة تساعد على التحكم فى نسب السكر لمرضى السكري وفقا لتقرير نشر فى شبكة تايمز ناو الهندية – timesnownewes.

الطماطم

تحتوي الطماطم على مادة الليكوبين التي تقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة بما في ذلك مرض السكري، ، والطماطم من الأطعمة غير النشوية مما يعني أنها مناسبة لمرضى السكرى، ويعتبر استهلاك الطماطم صحيًا للغاية ليس فقط لحالات مرض السكري ولكن أيضًا للمضاعفات الصحية التي تصاحب مرض السكري.

البرتقال

من الأطعمة الحمضية الغنية بالألياف ويمكنك تناول الفاكهة أو شرب عصير البرتقال، كلاهما مفيد في هذه الحالة إذا اخترت أن تشرب العصير، فتأكد من عدم إضافة أي سكر فيه، فالحمضيات لديها القدرة على تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري.

الفاصوليا

مغذية للغاية بطبيعتها وتحتوي على معادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم التي توفر الكمية المناسبة من العناصر الغذائية التي تحتاجها لمحاربة مرض السكري، الفاصوليا لها مؤشر جلايسيمي منخفض يحميك من جميع المضاعفات التي يمر بها جسمك حال كنت تعاني من ارتفاع نسبة السكر في الدم.

الكرنب

يحتوي على فيتامين أ وفيتامين ك وعلى الكثير من العناصر الغذائية التي تحيد مستويات السكر في الدم، يعتبر بمثابة "سوبرفود" ويستهلك الناس الكرنب المطبوخ أو حتى المسلوق.

المكسرات

تحتوي المكسرات مثل الجوز وبذور الكتان على الألياف والمغنيسيوم وأحماض أوميجا 3 الدهنية، هذه ليست مفيدة فقط لمرض السكري ولكن أيضًا لصحة قلبك ومستويات الكولسترول، إذا كنت مصابًا بمرض السكري، فيجب أن تحمل معك المكسرات دائمًا لأنها تساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم.