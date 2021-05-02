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أطباء مستشفى الغردقة العام ينجحون في إجراء عملية قيصرية لمصابة بكورونا وتلد توأم

الأحد، 02 مايو 2021 04:03 م
أطباء مستشفى الغردقة العام ينجحون في إجراء عملية قيصرية لمصابة بكورونا وتلد توأم
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة البحر الأحمر، أن أطباء مستشفي الغردقة العام نجحوا في إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد تبلغ من العمر 39 عاما ورزقت بمولدين توأم.

وقال وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر إن حالة الأم والطفلين جيدة، حيث أجريت العملية تحت إشراف فريق طبي متخصص في مكافحة العدوى وإجراءات احترازية ووقائية صارمه وفريق طبي من اخصائى النساء والتوليد والتخدير والأطفال، وبمعاونة فريق التمريض وهم الدكتور أحمد إبراهيم فهيم اخصائي نسا وتوليد والدكتور عبدالعزيز محمود طبيب مقيم نسا، والدكتور عبدالله جاد، طبيب مقيم نسا، والدكتور إسلام محمد طبيب مقيم نسا، والدكتور مصطفى عبد اللاه أخصائي تخدير، والدكتور أحمد فتحي طبيب مقيم أطفال.

واضاف وكيل وزارة الصحة في بيان له أن  الأم والطفل بصحة جيدة ،وهذه أول حالة ولادة بالمستشفى لسيدة مصابة لفيروس كورونا تحمل توأم، وأنه جرى وضع الأم داخل غرفة عزل منفصلة، وتقديم الرعاية الطبية للأطفال بإشراف طاقم طبي داخل حضانة الأطفال بالمستشفى، وخضعوا للرعاية  بقسم الحضانات بالمستشفى للملاحظة فقط، مشيرًا إلى أنه جرى تطهير غرفة العمليات قبل وبعد إجراء العملية، طبقا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة في مثل هذه الحالات.

توأم
 
عملية قيصرية (1)
 
عملية قيصرية (2)

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