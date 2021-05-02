اليوم السابع
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أسعار الخضروات اليوم.. الطماطم 2-4 جنيهات للكيلو

الأحد، 02 مايو 2021 11:03 ص
أسعار الخضروات اليوم.. الطماطم 2-4 جنيهات للكيلو الخضروات
كتب ــ أحمد حمادة

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مع دخول العشرة أيام الأخيرة من شهر رمضان الكريم شهدت أسعار الخضروات اليوم الأحد 2-5-2021 استقرارا بسوق الجملة بأكتوبر. 
 
وسجلت الطماطم اسعار تتراوح بين 2-4 جنيهات للكيلو، والبسلة تتراوح بين 3-5 جنيهات، واسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، واستقر سعر الثوم 6-8 جنيهات للكيلو.
 
 واستقرت أسعار البطاطس بين  2-3 جنيهات للكيلو، وسعر الفاصوليا بين 4-7جنيهات للكيلو، الملوخية لتتراوح بين 3-6 جنيها، و يترواح سعر الجزر بين 3 - 5 جنيهات، وتراوحت  بين 15-25 جنيها للكيلو ،  وسجل البصل 2-4.5 جنيه للكيلو. 
 
وتراوحت أسعار الباذنجان بين  3-5 جنيهات للكيلو ،و والفلفل ألوان بين 17 - 21 جنيها للكيلو ، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، البطاطا بين. 1.5 - 2 جنيه، واستقر  سعر الكوسة ليتراوح بين 2-5 جنيهات.

اسعار الخضروات

سعر الخضار اليوم

سوق العبور

سوق الخضروات

سوق الجملة بأكتوبر

سوق العبور للجملة

سعر الخضروات

سوق العبور اليوم

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