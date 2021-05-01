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أسعار الخضروات اليوم.. البطاطس 2-3 جنيهات للكيلو

السبت، 01 مايو 2021 10:53 ص
أسعار الخضروات اليوم.. البطاطس 2-3 جنيهات للكيلو الخضروات
كتب ـ أحمد حمادة

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شهدت أسعار الخضروات اليوم السبت 1-5-2021 استقرارا بسوق العبور للجملة، وذلك مع اقتراب شهر رمضان المبارك. 
 
وقال مصطفى سعودي تاجر بالسوق، إن أسعار الخضروات منخفضة خلال تلك الفترة حيث سجلت البطاطس 2-3 جنيهات للكيلو، وسعر الفاصوليا بين 4-7جنيهات للكيلو، الملوخية لتتراوح بين 3-6 جنيها، وأسعار الطماطم بين 2-4 جنيه للكيلو، وأسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيها للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، و يترواح سعر الجزر بين 3 - 5 جنيهات.
 
وأضاف سعودي في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن أسعار البامية تراوحت  بين 15-25 جنيها للكيلو مقابل 30-40 جنيها للكيلو، و البسلة تتراوح بين 3-5 جنيهات، واستقر سعر الثوم 6-8 جنيهات للكيلو ، وسجل البصل 2-4.5 جنيه للكيلو و أسعار الباذنجان عند 3-5 جنيهات للكيلو، والفلفل ألوان بين 17 - 21 جنيها للكيلو ، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو ، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، البطاطا بين. 1.5 - 2 جنيها واستقر  سعر الكوسة ليتراوح بين 2-5 جنيهات. 
 
 
 

اسعار الخضروات

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