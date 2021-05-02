أخبار الاقتصاد المصرى..الاتصالات: توفير إمكانيات لخلق بيئة تدعم العمل الريادى

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم الاحد 2-5-2021 ، أخبار الاقتصاد المصرى، من أبرزها تحفيز ريادة الأعمال المرتكز على الإبداع الرقمى، والتي تعد أحد أهم محاور استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر.

الاتصالات: كافة الإمكانيات لخلق بيئة داعمة للعمل الريادى والإبداعى للشباب

تستكمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشروعاتها ومبادراتها لتشجيع الشباب على العمل الريادى والابتكارى من أجل خلق فرص عمل غير تقليدية وتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة، فى إطار الجهود المبذولة لرعاية الإبداع التكنولوجى لدى الشباب وتقديم كافة أشكال الدعم فى مجال ريادة الأعمال.

و أوضح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تحفيز ريادة الأعمال المرتكز على الإبداع الرقمى يعد أحد أهم محاور استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية وركيزة أساسية لتعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة الاتصالات والتكنولوجيا الدولية؛ مشيرا إلى أن مصر تحظى بريادة إقليمية فى مجال جذب الاستثمارات فى الشركات الناشئة فى الشرق الأوسط وأفريقيا حيث استحوذت الشركات التكنولوجية المصرية الناشئة على أكبر عدد من الصفقات الاستثمارية بقارة أفريقيا، بنحو 24% من اجمالى عدد صفقات القارة فى 2020.

محمود محيى الدين يدعو إلى استمرار دعم البلدان منخفضة الدخل

قال الدكتور محمود محيى الدين المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولى، ومبعوث الأمم المتحدة لتمويل أهداف التنمية المستدامة، أنه قد تترك الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية لوباء COVID-19 ندوبًا اقتصادية عميقة إذا كانت البلدان غير قادرة على التعافي أو بطيئة فيه.

أضاف في كلمته في صدر الإصدار الأول من تقرير العضوية لصندوق النقد، أنه كما هو الحال في بقية العالم، تأثرت كل دولة في منطقتنا بدرجات متفاوتة ، لافتا إلى أن هناك هدفا مشتركا يوحد جميع بلداننا وهو الرغبة في تصميم وتنفيذ السياسات التي تضمن أن يكون الانتعاش الاقتصادي شاملاً ومرنًا ومستدامًا ولا يترك الضعفاء وراءه.

وذكر: بالنسبة للعديد من البلدان في منطقتنا، فإن هذا يعني وضع الاستدامة في صميم خطط التعافي الاقتصادي الخاصة بنا، وهناك خطر حقيقي من حدوث انتعاش متباين ، سواء عبر البلدان في منطقتنا أو داخل البلدان.

غرفة الجيزة التجارية تحذر المطاعم والمقاهي من مخالفة الإجراءات الاحترازية

طالبت الغرفة التجارية بالجيزة جميع المطاعم و المقاهي والكافيهات بضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة، واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، والالتزام بنسبة الإشغالات المقررة من وزارة الصحة، وذلك حتى لاتتعرض المنشأة للمساءلة القانونية والغرامة، وقد تصل إلى حد إيقاف النشاط، وذلك حفاظا على سلامة المجتمع وسلامة العاملين.

وقال محمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إن اتباع التعليمات الاسترشادية والوقائية من قبل أي منشأة هو أمر ضروري حفاظا على رأس مال المنشأة واستثماراتها، ومن قبل ذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين سواء العاملين بها أو المترددين عليها، مشيرا إلى أن الالتزام بنسب الأشغال وتحقيق التباعد الاجتماعي يحافظ على سلامة المواطنين.

وشدد إمبابي في تصريحات صحفية، على جميع المقاهي والكافيهات بضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة وعدم تقديم الشيشة لعملائهم، حيث إن هناك حملات بشكل يومي على المقاهي للتأكد من عدم مخالفة المقهى او الكافيه وتقديم الشيشة للزبائن، موضحا أن مخالفة الشيشة تصل إلى حد غلق المنشأة وإيقاف النشاط بشكل نهائي وفقا لآخر قرار للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

تنفيذ 1008 وحدات سكنية كسكن بديل لسكان منطقة الزرايب

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ 1008 وحدات سكنية (42 عمارة) بمشروع زهور مايو، بنسبة إنجاز بلغت نحو 80% كسكن بديل لسكان منطقة الزرايب العشوائية بمدينة 15 مايو، مشيراً إلى أن المشروع يعد مجتمعا عمرانيا متكاملا على مساحة 67.37 فدان شرق الطريق الدائري ضمن خطة تطوير العشوائيات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير حياة كريمة بأهالينا بهذه المناطق.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أن المنطقة من المقرر أن تضم (سكن – 834 حظيرة نموذجية – محطات تجميع - منطقة للمخازن)، بجانب المشروعات الخدمية، والتى تشمل مدرسـة على مساحة 4 آلاف م2، ووحـدة صحيـة على مســاحة ألف م2، وحضانة على مساحة 500 م2، ومناطق تجـارية على مسـاحـة 1750 م2، ومساحات خضـراء وطرقا ومرافق، لافتاً إلى أن القيمة المتوقعة للانتهاء من المشروع تبلغ حوالي 550 مليون جنيه.

جهاز تنمية المشروعات يخصص 780 مليون جنيه للمشروعات الابتكارية

جهاز تنمية المشروعات يعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والتي من أهم أهدافها دعم الابتكار وريادة الأعمال وفتح المجال أمام الشباب لتحويل أفكارهم الابتكارية إلى مشروعات ذات جدوى اقتصادية تحقق أرباحا وفق أحدث تقرير عن أداء الجهاز.

ويوفر جهاز تنمية المشروعات البيئة المناسبة لمساندة هذه المشروعات عن طريق تقديم أنواع مختلفة للتمويل تناسب احتياجات هذا النوع من المشروعات الابتكارية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والتسويقي والتدريب وخصص الجهاز دعم يصل 783 مليون جنيه من خلال التمويل المقدم من البنك الدولى للمشروعات الابتكارية والتكنولوجية.

وأطلق الجهاز برنامج جديد لتدريب وتأهيل مديرى صناديق رأس المال المخاطر وهي الصناديق التى تدعم أصحاب الأفكار المبتكرة، التى لا يتم تمويلها من خلال المؤسسات التمويلية التقليدية، وتساعدهم حتى تتحول أفكارهم إلى مشروعات قائمة بالفعل لتحقيق استثمارات تساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية بالدولة.