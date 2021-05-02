اليوم السابع
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أبرز 10 رسائل للبابا تواضروس خلال الاحتفال بعيد القيامة

الأحد، 02 مايو 2021 12:30 ص
أبرز 10 رسائل للبابا تواضروس خلال الاحتفال بعيد القيامة البابا تواضروس
كتب رامى محيى الدين

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ترأس البابا تواضروس الثانى قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية وألقى كلمة بعد الانتهاء من القداس.. وهذه أهم 10 رسائل من كلمته:

  • نشكر الله الذى أعطانا أن نفرح اليوم في أعياد القيامة
  • نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعبه ومسئولياته الكثيرة ونصلى من أجله
  • نصلى من أجل العديد من المسئولين في القطاعات المختلفة
  • نحيى قواتنا المسلحة وشرطتنا الوطنية وكل من يعملون لبناء الوطن على كل المستويات
  • نصلى من أجل كل شهداء مصر وكل المصابين ليعطيهم الله شفاء
  • نصلى من أجل الوباء الذى اجتاح العالم بصورة مفزعة ونثق بأن يد الرحيم سترحم العالم كله
  • نصلى من أجل الأسر والمتألمة والمصابين ليمن الله عليهم بالشفاء
  • أهنئ أخوتى في مصر بشهر رمضان الذى قارب على الانتهاء
  • نصلى في كل قداس من أجل نهر النيل نفسه
  • جعل الله أيامكم كلها أعياد من الآن وإلى الأبد
     

وكان ترأس البابا تواضروس قداس عيد القيامة المجيد من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وكان صاحب النيافة الأنبا توما حبيب مطران الأقباط الكاثوليك بسوهاج، صلوات عيد القيامة المجيد بكنيسة مارجرجس للأقباط الكاثوليك في سوهاج، مساء السبت، حيث شارك الصلاة القمص بشرى لبيب راعى الكنيسة، والقمص مرقس عدلى سكرتير المطرانية والأب يؤانس صابر راعى كنيسة السيدة العذراء بالخزندارية، وجمع من شعب سوهاج مع التشديد على مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية لوباء كورونا.

جدير بالذكر أن قداسة البابا تواضروس الثانى، كان حذر من الموجة الثالثة من جائحة فيروس كورونا المستجد، مشددًا على المصلين المشاركين فى صلوات الجمعة العظيمة، بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الصحية.
 
وجاء ذلك فى ختام عظته فى الجمعة العظيمة التى صلَّاها قداسته فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية. وكان قداسة البابا قد نبه أبناءه إلى الموضوع ذاته، في عظة خميس العهد أمس في دير الشهيد مارمينا بمريوط.

البابا تواضروس

عيد القيامة

قاس عيد القيامة

السيسي

كورونا

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