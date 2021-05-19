‏المغرب يعلن تلقيح 7 ملايين و29 ألفًا بالجرعة الأولى ضد "كورونا"

الرباط أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة المغربية أن إجمالى الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا بلغ 7 ملايين و29 ألفًا و682 شخصًا.

وأضحت الوزارة - فى بيان اليوم الأربعاء - أن 261 ألفًا و521 شخصًا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، بينما تلقى 92 ألفًا و518 شخصًا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالى متلقى الجرعة الثانية من اللقاح 4 ملايين و673 ألفًا و903 أشخاص.

يذكر أن المغرب قد تسلم 12 مليون جرعة من اللقاح ضد الفيروس منها 7.5 مليون جرعة من لقاح "استرازينكا" و4.5 مليون جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني، كما تسلم الدفعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا طبقًا لنظام كوفاكس الشهر الماضي.