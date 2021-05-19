محافظ جنوب سيناء يترأس اجتماعا لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

جنوب سيناء- فايزة مرسال

عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الاربعاء، اجتماعاً بمقر قاعة المجلس التنفيذي بديوان عام محافظة جنوب سيناء لمتابعة موقف مشروعات الخطة الاستثمارية الجاري تنفيذها بالمحافظة للعام المالي 2020 / 2021 .

حضر الاجتماع اللواء ايمن محمد الشريف السكرتير العام للمحافظة، واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء خالد متولي مستشار المحافظ للعلاقات الخارجية والمنح ورؤساء المدن، وعدد من مديري إدارات الديوان العام والمديريات المعنية بمناقشة المشروعات.

تم استعراض عدد من المشروعات علي مستوى مدن المحافظة المختلفة ومنها موقف توريد سيارات ومعدات الطريق الدولي الجديد ومعدات مجالس المدن وموقف طلبات التصالح علي مخالفات البناء ووجه المحافظ نحو تحديد طلبات كل مدينة ومناقشتها كل علي حدة.

كما ناقش المحافظ موقف مدفن النفايات بطور سيناء والذي تم التعاقد عليها بمعرفة وزارة التنمية المحلية، وموقف المجزر الآلي، ومجزر الدواجن، من خلال مديرية الطب البيطري ومجلس مدينة طور سيناء.

كما تم مناقشة موقف ساحة الانتظار بالسوق الحضري و تشغيله مدينة طور سيناء كما ناقش المحافظ تجهيز أماكن الخدمات للتجمعات التنموية بعدد 7 تجمعات مع مديريات الصحة والتربية والتعليم والأبنية التعليمية والشباب والرياضة والأوقاف والكهرباء.

كما ناقش المحافظ موقف المنشآت الصحية الجاري تنفيذها بمدن المحافظة حيث تم الانتهاء من بعضها وجاري إجراءات التجهيز الكامل لها والمشروعات التي ينفذها جهاز تعمير سيناء علي مستوى المدن منها قيام جهاز التعمير بتنفيذ سور الكورنيش بطور سيناء، وحمام موسي، و شبكة ري الجزيرة الوسطي بطور سيناء، وكذا موقف محطة الصرف والطرد بقرية الجبيل التابعة لمدينة طور سيناء ووجه نحو سرعة الانتهاء من تنفيذ مزرعتي الحمة برأس سدر والرملة بابوزنيمة وتوصيل الكهرباء من نويبع الي وادي سعال بسانت كاترين لإنارة 9 تجمعات بدوية.

كما شدد المحافظ علي الانتهاء من أعمال معالجة مخاطر الهضبة بشرم الشيخ واستكمال مزرعه 30/6 السمكية لمرحلتها الثانية والمنحل ومعصرة الزيتون في مدينتي رأس سدر وابوزنيمة، وإنارة عدد 15 تجمع لمدينة ابوزنيمة وافتتاحها في 30 يونيو المقبل.