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عشرات الآلاف من الموريتانيين فى مسيرة لدعم القدس المحتلة ورفض العدوان الإسرائيلى

الأربعاء، 19 مايو 2021 11:00 م
عشرات الآلاف من الموريتانيين فى مسيرة لدعم القدس المحتلة ورفض العدوان الإسرائيلى مسيرة لدعم القدس _ صورة أرشيفية
نواكشوط أ ش أ

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تظاهر عشرات الآلاف من الموريتانيين بمدينة نواكشوط، فى مسيرة داعمة لمدينة القدس المحتلة مساء اليوم الأربعاء، وسط رفض للعدوان الإسرائيلى المتواصل على فلسطين.

ورفع المشاركون فى المسيرة، التى دعت لها الأحزاب السياسية فى موريتانيا، لافتات كُتب على بعضها، عبارات مناصرةً لأهالى القدس وغزة. وردد المتظاهرون هتافات ضد الاحتلال الإسرائيلي، ومنددة بارتكابه المجازر فى بحق الأطفال والمدنيين فى قطاع غزة.

وانطلق آلاف الأشخاص من جامع ابن عباس عبر شارع جمال عبد الناصر، الذى هو أكبر وأشهر شوارع العاصمة، متوجهين إلى مقر الأمم المتحدة.

ورفع بعض المتظاهرين العلمين الموريتانى والفلسطيني، وتولت الشرطة الموريتانية تأمين وحماية المظاهرة، دون أن تحدث أى احتكاكات أو مشاكل.

تتزامن المسيرة مع حملات تبرع تنظم فى موريتانيا - منذ عدة أيام - من أجل دعم سكان قطاع غزة المتضررين من العدوان الإسرائيلي.

 


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