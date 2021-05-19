تموين العجمى تضبط أكثر من 2 طن دقيق بلدى مدعم بأحد المخابز السياحية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملة مكبرة بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على الدقيق البلدى المدعم من قبل الدولة ومراقبة الأسواق حفاظا على صحة المواطنين.

وأشارت مديرية التموين بالإسكندرية، فى بيان لها اليوم، إلى أن إدارة تموين العجمى برئاسة جمال عمار مدير الإدارة وإشراف ريهام عبد القادر رئيس الرقابة ومحمد الشافعى مفتش الإدارة، وقد شنت حملة مكبرة بالاشتراك مع مباحث التموين بشن حملات على مستوى الإدارة والتى أسفرت عن تحرير محضر تجميع عدد 41 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة 50 كجم بأحد المخابز السياحية بغرض البيع فى السوق السوداء.

كما تم تحرير محضر حيازة سلع مجهولة المصدر عبارة عن عدد 510 علبة سجائر بالإضافة إلى عدد 300 سيجار مجهول المصدر، عدد 290 باكت تبغ زنة الباكت 250 جم، عدد 803 باكت بفرة أصناف مختلفة، عدد 120 علبة مباسم بلاستيك مجهولة المصدر، عدد 12 علية معسل مجهول المصدر، عدد 1000 ولاعة مجهولة المصدر، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.