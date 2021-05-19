اليوم السابع
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السيطرة على حريق شقة سكنية فى حلوان دون إصابات

الأربعاء، 19 مايو 2021 06:48 م
السيطرة على حريق شقة سكنية فى حلوان دون إصابات أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بمدينة حلوان دون وقوع أى إصابات.
 
ويقوم رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى. 
 
وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة حلوان وأمر اللواء انتصار منصور مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة  بدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق. 
 
وجرى فرض كوردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق.
 
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

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