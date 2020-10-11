س وج..كل ما تريد معرفته عن ارتفاع ضغط الدم المفاجئ

كتبت نهير عبد النبى

ارتفاع ضغط الدم حالة شائعة تكون فيها قوة الدم طويلة المدى ضد جدران الشرايين مرتفعة بدرجة كافية لدرجة أنها قد تتسبب في النهاية في مشاكل صحية مثل أمراض القلب، يتم تحديد ضغط الدم من خلال كمية الدم التي يضخها قلبك ومقدار مقاومة تدفق الدم في الشرايين فكلما زاد ضخ قلبك من الدم وضيق الشرايين زاد ضغط الدم، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن ارتفاع ضغط الدم المفاجئ وفقا لما ذكره موقع mayoclinic

س: ما هى أعراض ارتفاع ضغط الدم؟



ج:

لا يعاني معظم المصابين بارتفاع ضغط الدم من علامات أو أعراض ، حتى لو وصلت قراءات ضغط الدم إلى مستويات مرتفعة بشكل خطير،قد يعاني عدد قليل من الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم من الصداع أو ضيق التنفس أو نزيف الأنف ، ولكن هذه العلامات والأعراض ليست محددة ولا تحدث عادةً حتى يصل ارتفاع ضغط الدم إلى مرحلة خطيرة أو تهدد الحياة.

س: متى ترى الطبيب؟

من المحتمل أن يتم قياس ضغط الدم كجزء من موعد الطبيب الروتيني، اطلب من طبيبك قراءة ضغط الدم كل عامين على الأقل بدءًا من سن 18 عامًا، إذا كنت تبلغ من العمر 40 عامًا أو أكثر ، أو إذا كنت تبلغ من العمر 18 إلى 39 عامًا مع وجود مخاطر عالية لارتفاع .

س: ما هى أنواع ارتفاع ضغط الدم؟



1:ارتفاع ضغط الدم الأساسي (الأساسي)

بالنسبة لمعظم البالغين ، لا يوجد سبب محدد لارتفاع ضغط الدم. يميل هذا النوع من ارتفاع ضغط الدم ، المسمى ارتفاع ضغط الدم الأساسي (الأساسي) ، إلى التطور تدريجيًا على مدار سنوات عديدة.

2:ارتفاع ضغط الدم الثانوي

يعاني بعض الأشخاص من ارتفاع ضغط الدم بسبب حالة كامنة يميل هذا النوع من ارتفاع ضغط الدم ، المسمى ارتفاع ضغط الدم الثانوي ، إلى الظهور فجأة ويسبب ارتفاعًا في ضغط الدم أكثر من ارتفاع ضغط الدم الأولي. يمكن أن تؤدي العديد من الحالات والأدوية إلى ارتفاع ضغط الدم الثانوي ، بما في ذلك"توقف التنفس أثناء النوم،مشاكل في الكلى،أورام الغدة الكظرية، مشاكل الغدة الدرقية،بعض العيوب التي تولد بها (خلقية) في الأوعية الدموية،بعض الأدوية ، مثل حبوب منع الحمل ، وعلاجات البرد ، ومزيلات الاحتقان ، ومسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية ، وبعض الأدوية الموصوفة".

س: عوامل تزيد من خطر الاصابة بارتفاع ضغط الدم؟



ارتفاع ضغط الدم له العديد من عوامل الخطر ، بما في ذلك:

1:العمر، يزداد خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم مع تقدم العمر حتى سن 64 تقريبًا ، يكون ارتفاع ضغط الدم أكثر شيوعًا عند الرجال، النساء أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم بعد سن 65.

2:زيادة الوزن أو السمنة كلما زاد وزنك ، كلما احتجت إلى المزيد من الدم لتزويد أنسجتك بالأكسجين والمواد المغذية. كلما زاد حجم الدم المنتشر عبر الأوعية الدموية ، يزداد الضغط على جدران الشرايين.

3:عدم ممارسة النشاط البدني، يميل الأشخاص غير النشطين إلى ارتفاع معدل ضربات القلب. كلما ارتفع معدل ضربات قلبك ، يجب أن يعمل قلبك بجهد أكبر مع كل انقباض وكلما زادت القوة على الشرايين. كما أن قلة النشاط البدني تزيد من خطر زيادة الوزن.

4:استخدام التبغ، لا يؤدي التدخين أو مضغ التبغ فقط إلى رفع ضغط الدم بشكل مؤقت ، ولكن المواد الكيميائية الموجودة في التبغ يمكن أن تلحق الضرر ببطانة جدران الشرايين، يمكن أن يتسبب ذلك في تضيق الشرايين وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، كما يمكن أن يزيد التدخين السلبي من خطر الإصابة بأمراض القلب.

5:كثرة الملح (الصوديوم) في نظامك الغذائي يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الصوديوم في نظامك الغذائي إلى احتفاظ الجسم بالسوائل ، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

6:شرب الكثير من الكحول مع مرور الوقت :يمكن أن يؤدي الإفراط في شرب الخمر إلى الإضرار بقلبك قد يؤثر تناول أكثر من مشروب واحد يوميًا للنساء وأكثر من مشروبين في اليوم للرجال على ضغط الدم.