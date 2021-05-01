6 شروط لشركات السمسرة لترشيح ممثل عنها بصندوق حماية المستثمر.. تعرف عليها

كتب هانى الحوتى

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية ، مواعيد إجراء انتخابات ممثلى الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية فى البورصات المالية للدورة الانتخابية لمجلس إدارة صندوق حماية المستثمر (2021-2024)، وتبدأ تلقى طلبات الترشح حتى يوم الأحد المقبل.

وحددت هيئة الرقابة المالية، 6 شروط فى شركات السمسرة فى الأوراق المالية والشركات العاملة فى مجال الأوراق والأدوات المالية من غير شركات السمسرة الأعضاء بالصندوق الذين يحق لهم الاشتراك فى ترشيح ممثل لهم فى عضوية مجلس إدارة الصندوق وهى:

1- أن تكون الشركة قد زاولت النشاط المرخص لها به لمدة 3 سنوات على الأقل، وأن تكون مستمرة في مزاولة النشاط وقت ترشيح ممثل لها في الانتخابات.

2- ألا يكون قد سبق لها وقف نشاطها إعمالًا لحكم المادة 30 من قانون سوق رأس المال، أو صد قدر ضدها أحد التدابير المنصوص عليها في المادة 31 من قانون سوق رأس المال ما تم تنقض سنتان على انتهاء مدة التدبير عدا التدبير الوارد بالبند (أ) من المادة 31 من قانون سوق رأس المال.

3- ألا تكون الشركة ممن سبق أن تدخل الصندوق لتغطية التزامات عليها لعدم قيامها بالوفاء بها في المواعيد المحددة ما لم تنقض 3 سنوات على تاريخ تدخل الصندوق لتغطية التزاماتها.

4- ألا تكون الشركة ممن سبق إيقافها عن التعامل من صندوق ضمان التسويات ما لم تنقض 3 سنوات على انتهاء الإيقاف.

5- أن تكون الشركة قد سددت كافة ما عليها من اشتراكات أو مستحقات للصندوق طبقًا لأخر استحقاق سابق على تاريخ التقدم بطلب الترشح.

6- عدم الجمع بين عضوية مجلس إدارة الصندوق وعضوية مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية أو عضوية مجلس إدارة البورصة.