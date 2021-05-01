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10 معلومات عن المشروعات الجارى تنفيذها فى مبادرة حياه كريمة.. تعرف عليها

السبت، 01 مايو 2021 04:22 م
10 معلومات عن المشروعات الجارى تنفيذها فى مبادرة حياه كريمة.. تعرف عليها حياة كريمة
كتبت أسماء أمين

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يستهدف البرنامج القومى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة"، تنمية 4658 قرية بإجمالى 175 مركزا على مستوى محافظات مصر، والتى تمثل 57.8% من إجمالى السكان، أى ما يقارب من نصف سكان مصر بعدد يصل إلى أكثر من 50 مليون مواطن، بتكلفة تقديرية تصل إلى 600 مليار جنيه.

 

بحيث يجرى تنفيذ مشروعات "حياة كريمة " على قدم وساق بحيث تم التنفيذ الفعلى لـ51 مركزا للمستهدفة لعدد 1136 مشروعا فى 609 قرى تتبع نطاق 267 وحدة محلية بما يغطى حوالى 84% من إجمالى الوحدات المحلية المستهدفة بالمراكز المدرجة (317 وحدة محلية).

 

ونرصد بالإنفو جراف ما يتم تنفيذه فى مشروعات حياة كريمة:

1- يتم التجهيز لتنفيذ 3767 مشروع ضمن مراحل التحضير المختلفة، بينما تم رصد 3218 مشروعا جاهزة للتنفيذ.

2- 656 مشروعا جديد تم بدء تنفيذها من يناير 2021 

 

3- استكمال 480 مشروعا

 

4- جارى تنفيذ 387 مشروعا فى التعليم

 

5- جارى تنفيذ 385 مشروعا فى الصرف الصحي

 

6- جارى تنفيذ 126 فى الكهرباء 

 

7- جارى تنفيذ 76 مشروعا لمياه الشرب 

 

8- جارى تنفيذ 21 مشروعا فى الصحة 

 

9- 15 مشروعا رى وتبطين الترع

 

10- جارى تنفيذ 14 مشروعا فى الغاز الطبيعى 


مشروعات حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

تنمية الريف المصرى

تطوير الريف المصرى

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