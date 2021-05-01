اليوم السابع
Ads
السبت، 01 مايو 2021 12:04 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وصول جثمان محمد وهب الله أمين عام اتحاد نقابات عمال مصر مسجد عمرو بن العاص

السبت، 01 مايو 2021 11:49 ص
وصول جثمان محمد وهب الله أمين عام اتحاد نقابات عمال مصر مسجد عمرو بن العاص محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر
كتب ـ محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وصل منذ قليل، جئمان الراحل محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر إلى مقر جامع عمرو بن العاص، تمهيدا لأداء صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر، ومن المقرر أن يتم دفن الراحل بمقابر العائلة بمصر القديمة.
 
كان قد نعى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أمينه العام محمد وهب الله، الذي لاقى ربه اليوم الجمعة، وفي شهر رمضان الكريم، بعد صراع قصير مع المرض، وأكد الاتحاد فى بيان، أنه تلقى هذا النبأ ببالغ الحزن والأسى والوجع نظرا لما يمتلكه "الفقيد" من تاريخ وطني كبير خاض خلاله رحلة عطاء متميزة دفاعاً عن الحقوق المشروعة للعمال، ودفاعاً عن الوطن، ومارس كل الأليات في مجاله النقابي والعمالي من أجل توعية العمال والحفاظ على حقوقهم، باعتبارهم جنود الإنتاج الذي ساندوا الدولة بوعي وقت الأزمات والمحن.
 
وتقدم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بخالص العزاء لأسرته ولعمال مصر، داعيا الله أن يرحمه، ويسكنه فسيح جناته، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، مؤكدا أن الحركة النقابية المصرية والعربية والإفريقية فقدت قائدا عماليا بكل ما تحمله الوطنية من معنى.

محمد وهب الله

وفاة محمد وهب الله

اتحاد العمال

الأمين العام لاتحاد العمال

النقابات العمالية

اخبار مصر اليوم

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تشييع جثمان محمد وهب الله من مسجد عمرو بن العاص بعد صلاة الظهر

السبت، 01 مايو 2021 12:47 ص

حزب إرادة جيل ينعى وفاة البرلمانى السابق محمد وهب الله: دافع عن حقوق العمال

الجمعة، 30 أبريل 2021 11:34 م

اتحاد العمال ناعيا محمد وهب الله: الحركة النقابية فقدت قائدا عماليا وطنيا

الجمعة، 30 أبريل 2021 10:27 م

وفاة محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر

الجمعة، 30 أبريل 2021 09:56 م

وهب الله: الرئيس وفر كافة التسهيلات لدعم أصحاب الأعمال فى ظل جائحة كورونا

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 11:03 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة