وصول جثمان محمد وهب الله أمين عام اتحاد نقابات عمال مصر مسجد عمرو بن العاص

كتب ـ محمد صبحى

وصل منذ قليل، جئمان الراحل محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر إلى مقر جامع عمرو بن العاص، تمهيدا لأداء صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر، ومن المقرر أن يتم دفن الراحل بمقابر العائلة بمصر القديمة.

كان قد نعى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أمينه العام محمد وهب الله، الذي لاقى ربه اليوم الجمعة، وفي شهر رمضان الكريم، بعد صراع قصير مع المرض، وأكد الاتحاد فى بيان، أنه تلقى هذا النبأ ببالغ الحزن والأسى والوجع نظرا لما يمتلكه "الفقيد" من تاريخ وطني كبير خاض خلاله رحلة عطاء متميزة دفاعاً عن الحقوق المشروعة للعمال، ودفاعاً عن الوطن، ومارس كل الأليات في مجاله النقابي والعمالي من أجل توعية العمال والحفاظ على حقوقهم، باعتبارهم جنود الإنتاج الذي ساندوا الدولة بوعي وقت الأزمات والمحن.

وتقدم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بخالص العزاء لأسرته ولعمال مصر، داعيا الله أن يرحمه، ويسكنه فسيح جناته، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، مؤكدا أن الحركة النقابية المصرية والعربية والإفريقية فقدت قائدا عماليا بكل ما تحمله الوطنية من معنى.