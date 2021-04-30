القوي العاملة تنعى محمد وهبة الله: انحاز للعمال طوال حياته ودافع عن حقوقهم

كتبت آية دعبس

نعى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، وجميع العاملين بالوزارة ومديريات القوى العاملة بالمحافظات، محمد وهبة الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة الذي وافته المنية مساء اليوم الجمعة بعد صراع قصير مع المرض، وتقدم بأحر التعازي إلى أسرته الكريمة، ومحبيه من عمال مصر والعاملين باتحاد العمال ، والنقابة العامة ، داعين الله أن يتغمده بخالص رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقال وزير القوي العاملة، فى بيان،: إن الحركة النقابية المصرية فقدت رجلا وطنيا وفيا ، انحاز للعمال طوال فترة حياته العمالية ، مدافعا عن حقوقهم ، لافتا إلي أن الراحل كان رمزاً للأخلاق الحميدة والإخلاص ، وكان وسوف يستمر محل فخر لقطاع عمال التجارة ولعائلته، مؤكدًا أنه ينعى شخصية وطنية نادرا ما تتكرر، وإذ نحتسبه عند الله مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، داعيًا الله عزل وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يجعل مثواه الجنة، وخالص العزاء لأسرته الكريمة، سائلين المولى عز وجل، أن يلهمهم الصبر والسلوان

شغل محمد وهب الله ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة ، ورئيس اللجنة النقابية المهنية للتجارة بالقاهرة، والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، والأمين العام المساعد للاتحادات المهنية بالاتحاد الدولي للعمال العرب ، ورئيس اتحاد شباب العمال ، ورئيس المؤسسة الثقافية العمالية ، ونائب رئيس المجلس الأعلى للحوار المجتمعي ، ووكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب سابقا .