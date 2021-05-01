وزيرا الشباب والقوى العاملة يفتتحان أعمال تطوير مركز شباب سماكين الشرق

الشرقية - إيمان مهنى

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال تطوير المبنى الإداري بمركز شباب سماكين الشرق التابع لرئاسة مركز ومدينه الحسينية، بتكلفة إجماليه 250 ألف جنيه، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ سعد الفرماوي السكرتير العام، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمستشار مدحت الغمراوي وكيل وزارة القوى العاملة، والمهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

بدأت مراسم الافتتاح بإزاحة لوحة الستار وتفقد المبنى المكون من طابقين، ويضم مكتبة وصالة ألعاب رياضية وصالة أنشطة وبلياردو، حيث اطلع وزير الشباب ومرافقوه على خطط مجلس الإدارة والبرامج التدريبية والأنشطة المنفذة على أرض الواقع، مؤكدا على ضرورة المتابعة الدورية لمراكز الشباب والوقوف على احتياجاتها الفعلية والعمل على توفيرها لتقوم المراكز الشبابية بأداء رسالتها نحو الشباب وتحقيق الفائدة للمجتمع.

وشدد وزير الشباب والرياضة على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية أثناء ممارسة الأنشطة المختلفه داخل مراكز الشباب لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وأكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماما بتطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب، لافتا إلى أنه جاري أعمال إنشاء واستكمال مباني إدارية ورفع كفاءة وصيانة وترميم 11 نادي ومركز شباب بتكلفة 4 ملايين و907 آلاف جنيه.

أضاف المحافظ أن تطوير مراكز الشباب يساهم في إعداد الشباب بدنيا وفكريا، وينمي قدراتهم ويعمل على تزويدهم بالمهارات المختلفة فضلا عن استثمار أوقات فراغهم وطاقاتهم وتوجيهها لصالح المجتمع.

وعلي هامش الافتتاح قام وزيرا الشباب والرياضه والقوي العامله ومحافظ الشرقيه بتفقد معرضا يضم أعمالا فنيه لأعضاء مركز الشباب شملت مشغولات يدوية من( الخزف -الفخار -الزجاج -البردي - التريكو -الرسم ) نالت إعجاب الحضور.