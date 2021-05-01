اليوم السابع
Ads
السبت، 01 مايو 2021 01:35 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

هيئة البريد تصدر طابعا تذكاريا بمناسبة احتفال مصر بعيد العمال

السبت، 01 مايو 2021 12:35 م
هيئة البريد تصدر طابعا تذكاريا بمناسبة احتفال مصر بعيد العمال طابع تذكاري
كتبت هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت الهيئة القومية للبريد طابع بريد تذكاريًّا بمناسبة الاحتفال بعيد العمال الذي يوافق 1 مايو من كل عام؛ وذلك للمشاركة في تكريم عمال مصر الثروة الحقيقية التي تعتمد عليها مصر في تحقيق التنمية والازدهار، يأتى ذلك فى إطار اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بعمال مصر بإعتبارهم أساس تقدم الدولة وسواعدها التي تعتمد عليها في تحقيق ريادة الاقتصاد المصري
 
صرح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن عمال مصر هم سواعدها التي تعتمد عليها في تحقيق التنمية في مختلف المجالات، الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية والطبية والرياضية وغيرها، وأنهم يساهمون في تعظيم الإنتاج من أجل صناعة مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة؛ لذا بادرت الهيئة القومية للبريد بإصدار طابع بريد تذكاريًّا لتوثيق هذا الحدث الهام وتكريم عمال مصر المتميزين، مشيرًا الي أن فكرة تصميم طابع عيد العمال تعد فريدة من نوعها وتجسد التحول الرقمي والتقدم التكنولوجي الذي تشهده مصر حاليا.
 
وأضاف الدكتور شريف فاروق أن البريد المصري يحرص دائمًا على إصدار الطوابع التذكارية التي توثق جميع المناسبات والأحداث الهامة في تاريخ الوطن.
 
جدير بالذكر أن مقاس الطابع (3 سم في 5سم) مؤمن متعدد الألوان أوفست، وقيمته 5 جنيهات ومزود بتقنية ال QR Code التي تمكن هواة الطوابع والمتابعين من الحصول علي مزيد من المعلومات المتعلقة بالطابع.
 
WhatsApp Image 2021-05-01 at 12.30.13
طابع تذكاري

 


البريد المصري

طابع بريد تذكاري

عيد العمال

طابع بريد

كيو ار كود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

البريد المصرى يصدر مجموعة طوابع تذكارية بمناسبة "يوم التراث العالمى"

الأحد، 18 أبريل 2021 03:31 م

إصدار طوابع بريد تذكارية توثيقا لحدث نقل موكب المومياوات الملكية.. وزير الاتصالات: استخدام تكنولوجيا عالمية بتقنية QR Code لأول مرة فى طوابع البريد المصرى.. ووزير السياحة: الحدث سيكون محط أنظار العالم.. صور

الخميس، 01 أبريل 2021 09:00 م

البريد المصرى يشارك فى منتدى تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية

الخميس، 25 مارس 2021 11:15 ص

البريد المصرى ينضم لعضوية اتحاد المصارف العربية

الجمعة، 19 مارس 2021 12:38 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة