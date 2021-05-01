نقل مريض للمستشفى الدولى بالمنصورة بعد استغاثته وتسجيله ببرنامج تكافل وكرامة

الدقهلية - شريف الديب

أمر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، فى استجابة فورية ولفتة إنسانية لإستغاثة من أحد المواطنين المرضى بمنطقة شارع البياع بمدينة المنصورة ، يعانى من مرض القدم السكرى حالته متأخرة ومتزوج وله أبناء ، لم يعد قادرا على ممارسة مهنه النجارة، وقام باستدعاء سيارة إسعاف ونقله لمستشفى المنصورة الدولى .

وعلى الفور كلف محافظ الدقهلية ، الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، والدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة لسرعة التعامل مع الحالة ونقلها للمستشفى وتوفير كافة أوجه المساعدة الإجتماعية والصحية لها ولأسرتها .

وقرر محافظ الدقهلية سرعة صرف مبلغ 5000 جنيه مساعدة مالية عاجلة للحالة وتسجيلها فورا على برنامج تكافل وكرامة ، هذا بالاضافة إلى صرف مساعدة مالية شهرية له على أن تتكفل مديرية التضامن الاجتماعى بجميع متطلبات الأسرة والحالة من العلاج والمستلزمات المعيشية .

وتنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية قام فريق التدخل السريع بالتضامن الاجتماعى بالتنسيق مع قطاع مديرية الصحة بالانتقال لمسكن الحالة ونقلها على الفور بسيارة اسعاف مخصوصة إلى المستشفى الدولى بالمنصورة لاتخاذ الإجراءات وعمل التدخلات الطبية اللازمة لانقاذ الحالة.

وأكد محافظ الدقهلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لكافة الفئات المستحقة للمساندة من أبناء محافظة الدقهلية ، كما أكد أن المحافظة بكامل أجهزتها تبذل الجهود الكبيرة لرعاية الحالات الإنسانية ، وذلك بالتعاون والتنسيق المستمر مع التضامن الاجتماعى والمجتمع المدنى والجمعيات الأهلية بهدف تقديم الرعاية لهم ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التى تضع هذه الفئات فى مقدمة الاولويات.

نقل المريض للمستشفى



الفريق الطبى مع المريض



نقل المريض لمستشفى المنصورة الدولى