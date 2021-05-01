اليوم السابع
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مواقف السيارات فى الهند تتحول لمحارق جثث لضحايا كورونا

السبت، 01 مايو 2021 06:00 م
مواقف السيارات فى الهند تتحول لمحارق جثث لضحايا كورونا فيروس كورونا في الهند
كتبت فاطمة خليل

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ذكر موقع "إنسايدر" الأمريكي أنه يتم حرق جثث ضحايا موجة فيروس كورونا المدمرة في الهند في مواقف السيارات، بسبب كثرة الطلب على حرق جثث الموتى، لدرجة أن مواقف السيارات قد أطلقت نظامًا لإصدار التذاكر، مع الكثير من الطلب الذي يضطر العائلات إلى أخذ التذاكر والانتظار لحرق جثث ذويهم.

حرق الجثث هو طقوس الموت المعتادة في الهندوسية، الديانة السائدة في الهند، وتقع محارق الجثث تحت ضغط شديد بسبب زيادة وفيات كورونا.

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وفي الأسبوعين الماضيين، حطم عدد حالات كورونا اليومية الجديدة في الهند الأرقام القياسية العالمية مرارًا وتكرارًا، حيث تسجل الهند الآلاف من الوفيات الجديدة كل يوم.

وذكرت شبكة "سي إن إن" أن الموظفين في محرقة سيمابوري في نيودلهي أقاموا مؤخرًا عدة منصات إضافية في ساحة انتظار السيارات لمواكبة الطلب الهائل.

قال جيتندر سينج شونتي، رئيس محرقة جثث سيمابوري لشبكة سي إن إن: "قبل الوباء ، كنا نحرق ثمانية إلى عشرة أشخاص..الآن ، نحرق 100 إلى 120 جثة يوميًا."

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ذكرت شبكة سي إن إن أن محرقة الجثث مشغولة للغاية لدرجة أن العائلات التي وصلت مع أقاربها القتلى يتم الآن إجبارهم على أخذ تذكرة والانضمام إلى طابور انتظار دورهم.

ذكرت صحيفة The Times of India أنه في مدينة جورجاون بولاية هاريانا الشمالية ، حول العاملون في محرقة مادانبوري موقف للسيارات إلى موقع مؤقت لإحراق الجثث يوم الاثنين.

وقال مسؤول في محرقة الجثث للصحيفة "لدينا مساحة لحرق 30 جثة فقط في أي وقت واضاف "اضطررنا الى اقامة 10 منصات في منطقة وقوف السيارات".

في محرقة جثث كبيرة في ولاية جوجارات الغربية، ورد أن العديد من الأجزاء المعدنية بدأت في الذوبان لأنها كانت تعمل لفترة طويلة.

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في محاولة للمساعدة في فائض محارق الجثث ، تقوم السلطات في نيودلهي أيضًا ببناء مواقع مؤقتة لإحراق الجثث في الحدائق العامة بالمدينة.

أفادت صحيفة The Hindu أن محرقة جثث ساراي كال خان أقامت 20 محرقة جنائزية جديدة، مضيفة أنه تم نصب ما يصل إلى 50 محرقة في الحدائق المحلية.


فيروس كورونا في الهند

الهند

كورونا في الهند

محارق الجثث في الهند

محارق جثث كورونا في الهند

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