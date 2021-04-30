اليوم السابع
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الهند تواصل معاناتها مع كورونا.. وهاشتاجات تدعم الأطقم الطبية.. فيديو

الجمعة، 30 أبريل 2021 10:45 م
الهند تواصل معاناتها مع كورونا.. وهاشتاجات تدعم الأطقم الطبية.. فيديو معاناه الشعب الهندي مع فيروس كورونا
كتب آسر أحمد

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تواصل الهند نزيفها في ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذى اجتاح البلاد بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، مسجلاً أرقاماً قياسياً من حيث الإصابات وحالات الوفاة التي وصلت لمئات الآلاف.

وتكافح الهند في السيطرة على الفيروس القاتل الذى أزهق أرواح الكثيرين، بمساعدة الكثير من دول العالم، التي سارعت على إرسال المعونات الطبية للدولة الأكثر تضرراً من تفشي الفيروس القاتل.

ودشن عدد كبير من المغردون الهنود، الكثير من الهاشتاجات المساندة للأطقم الطبية التي تكافح من أجل السيطرة على الفيروس القاتل الذي أزهق أرواح الكبار والصغار، مضيفين الكثير من الفيديوهات التي يظهر فيها طرق حرق الجثث المصابة بالفيروس في محاولات منهم للسيطرة على الجائحة.

وسجلت الهند 3645 وفاة جديدة بالفيروس أمس الخميس، بزيادة 350 حالة عن اليوم السابق، وهو رقم قياسي جديد لهذا البلد الذي طغت عليه موجة شديدة من العدوى.

وقال خبراء صحيون، إن هذه الزيادة الهائلة ترجع جزئيا إلى انتشار السلالة الجديد للفيروس، فضلا عن تجمع الحشود في المناسبات السياسية والدينية.


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