الهند تواصل معاناتها مع كورونا.. وهاشتاجات تدعم الأطقم الطبية.. فيديو

تواصل الهند نزيفها في ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذى اجتاح البلاد بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، مسجلاً أرقاماً قياسياً من حيث الإصابات وحالات الوفاة التي وصلت لمئات الآلاف.
وتكافح الهند في السيطرة على الفيروس القاتل الذى أزهق أرواح الكثيرين، بمساعدة الكثير من دول العالم، التي سارعت على إرسال المعونات الطبية للدولة الأكثر تضرراً من تفشي الفيروس القاتل.
Salute and lots of love to all the real heroes who are continuously working for us by risking their life ❤️ .— @therealpshraddha_ (@iamshraddhapanj) April 30, 2021
We will not forget all your contribution to this tough time. Huge respect @ApurvaU21
SSRians Salute Covid Heroes #JusticeForSushantSinghRajput #COVID19India #COVID19 pic.twitter.com/sQy0Y33FgD
ودشن عدد كبير من المغردون الهنود، الكثير من الهاشتاجات المساندة للأطقم الطبية التي تكافح من أجل السيطرة على الفيروس القاتل الذي أزهق أرواح الكبار والصغار، مضيفين الكثير من الفيديوهات التي يظهر فيها طرق حرق الجثث المصابة بالفيروس في محاولات منهم للسيطرة على الجائحة.
A Hindu woman died in Meerut, none of her relatives came due to fear of Corona.— Md Asif Khan (@imMAK02) April 29, 2021
Muslims carried her dead body to crematorium and performed last rites.#COVID19India #CovidIndia pic.twitter.com/AwHSklq3Ek
وسجلت الهند 3645 وفاة جديدة بالفيروس أمس الخميس، بزيادة 350 حالة عن اليوم السابق، وهو رقم قياسي جديد لهذا البلد الذي طغت عليه موجة شديدة من العدوى.
وقال خبراء صحيون، إن هذه الزيادة الهائلة ترجع جزئيا إلى انتشار السلالة الجديد للفيروس، فضلا عن تجمع الحشود في المناسبات السياسية والدينية.
Cremation of Covid- 19 died persons in India. Let's pray for them. #COVID19India #mahavaccination pic.twitter.com/reZY0uOEYh— NATIONAL CHILD DEVELOPMENT COUNCIL (@NATIONALCHILDD2) April 27, 2021
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