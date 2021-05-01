مليار و207 مليون طن حمولات السفن العابرة قناة السويس 2019 والحاويات فى الصدارة

كتب: مدحت عادل

حققت الحمولات الصافية للسفن المارة بقناة السويس زيادة ملحوظة بنهاية عام 2019، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغ إجمالي الحمولات المسجلة نحو مليار و207 مليون طن، مقابل مليار و139 مليون طن عام 2018، بزيادة بلغت 67 مليون و457 ألف طن.

وتشير البيانات، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن سفن الحاويات جاءت في مقدمة الحمولات بنحو 636 مليون و106 ألف طن عام 2019، مقابل 631 مليون و158 ألف طن عام 2018، بزيادة بلغت 4 آلاف و948 طن، يليها ناقلات البترول بواقع 238 مليون و192 ألف طن عام 2019، مقابل 212 مليون و9 آلاف طن عام 2018، بزيادة بلغت 26 مليون و183 طن.

وتوضح البيانات، أن إجمالي حمولة سفن البضائع الصب بلغت 159 مليون و457 ألف طن عام 2019، مقابل 137 مليون و610 ألف طن عام 2018، بزيادة بلغت 21 مليون و847 ألف طن، يليها حمولات الغاز الطبيعي بواقع 84 مليون و700 ألف طن عام 2019، مقابل 73 مليون و480 ألف طن عام 2018، بزيادة بلغت 11 مليون و220 ألف طن.

وارتفعت أعداد السفن العابرة لقناة السويس، بنهاية عام 2019، مقارنة بعام 2018، حيث بلغ إجمالي أعداد السفن نحو 18 ألف و880 سفينة عام 2019، مقارنة بنحو 18 ألف و174 سفينة عام 2018، بزيادة بلغت 706 سفينة.