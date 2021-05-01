شحن 3 آلاف طن صودا كاوية من ميناء غرب بورسعيد على متن السفينة MARMARA

بورسعيد - محمد فرج

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر اليوم ، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة MARMARA وجنسيتها مالطا ويبلغ طولها 98 متراً بغاطس 6.2 متر، وذلك لشحن 3 آلاف طن صودا كاوية من الميناء.

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 20 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد، دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر وصول سفينتين.

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين. كما استقبل الميناء سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة.

وفى هذا الصدد يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة.