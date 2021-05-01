مصرى ألقى القبض على مجرم بأمريكا: فخور بعظمة مصر فى عهد الرئيس السيسي

كتب محمود راغب

استقبلت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أحمد شعبان، المواطن المصرى المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية والذى كان قد ساهم فى إلقاء القبض على مجرم هارب من العدالة الأمريكية واحتفت وسائل الإعلام الأمريكية بعمله البطولي.

رحبت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بالبطل المصرى أحمد شعبان وأعربت عن فخرها به موجهة حديثها له قائلة: "أنت محب ومخلص جدا لوطنك ونموذج مشرف للرجولة المصرية فى الخارج".

كما وجهت السفيرة نبيلة مكرم كل التحية إلى شعبان بسبب زرع حب الجيش المصرى فى أولاده، حيث أوضحت أنه دائما يروى بطولات الجيش المصرى لنجليه فى أمريكا ويحافظ على هويتهما المصرية والعادات والتقاليد قائلة: "إنه لم يدخر جهدا فى المشاركة فى المبادرة الرئاسية (اتكلم عربي) وسارع فى انضمام نجليه طارق وزين لها والمشاركة فى معسكراتها التى تنظمها الوزارة لأبناء المصريين بالخارج بالتعاون مع شركة ويل سبرنج".

وأخذت وزيرة الهجرة تتحدث مع نجلى شعبان عن مدى حبهما لمصر ومعرفتهما بتاريخها وببطولات القوات المسلحة المصرية، علاوة على التقاطهما صور تذكارية مع سيادتها، حيث أكد الطفلان طارق وزين على انتمائهما لمصر وحبهما لجيشها وحضارته العريقة.

وقام أحمد شعبان ونجليه بزيارة للمتحف الجوى وهى الزيارة التى نظمتها وزارة الهجرة، حيث استمعوا فيها إلى شرح مكونات المتحف ومنطقة المعرض المفتوح وبه 27 طائرة حربية حقيقية كصقور صامتة متراصة بعزة وأصالة تتباهى بدخولها الخدمة فى القوات الجوية المصرية وبمستخدميها من الطيارين والمهندسين والفنيين المصريين الذين استخدموها على أقصى قدرة وأطول مدة بصورة فاقت خيال صانعيها فصنعوا بها البطولات وأدخلوا عليها التعديلات.

كما تضمنت الجولة مشاهدة فيلم "درع وسيف" عن حرب أكتوبر 73 المجيدة بكل تفاصيلها والنصر العظيم، وفيلم آخر عن أسطول الطائرات الحربية المصرية الحديثة وعمليات مكافحة الإرهاب الجارية الآن، علاوة على إذاعة لقطات لوزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم وهى تتحدث عن المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" وهدفها الرئيسى فى مواجهة حرب طمس الهوية وإشعال الحماس الوطنى فى نفوس أبنائنا بالخارج، وأيضا عرض فيلم قصير عن المواطن أحمد شعبان واحتفاء الإعلام الأمريكى به.

من جهته، أعرب أحمد شعبان عن فرحته بلقاء وزيرة الهجرة وبتواجده حاليًا فى مصر هو وأسرته، معربا عن اعتزازه بتاريخ وطنه وبكل ما شاهده فى المتحف من تجهيزات وتاريخ القوات الجوية المصرية والتى تدعو للفخر دائما، مشيرًا إلى أنه هو وأولاده سيكونون خط دفاع عن الدولة المصرية بالخارج ضد ما يتم الترويج له من شائعات.

كما عبر شعبان عن فخره بكونه مصريا، وبما تقوم به الدولة المصرية فى شتى المجالات وما يقوم به السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، من جهود لتعريف العالم بعظمة الدولة المصرية وهو ما يلمسه فى الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تعاملاته، وأضاف: "لدينا أيضًا خير جنود الأرض، ولابد أن نساعد بلدنا لتكون الأفضل"، موضحا أنه تعلم من الجيش المصرى الشجاعة وعدم الخوف والتماسك وأن يقوم بدوره على أكمل وجه.

وفى نفس السياق، نظمت وزارة الهجرة زيارة لـ "شعبان" ونجليه إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، حيث انبهروا بعظمة الحضارة المصرية القديمة بكل تفاصيلها، وبمشاهدة كافة أرجاء المتحف الذى نال صدى عالميا واسعا عقب احتفالية موكب المومياوات الملكية التى جرت مطلع أبريل الماضي.