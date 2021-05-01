محافظ دمياط: تشكيل لجنة لبحث أسباب خروج الجرار 3048 عن القضبان ومحاسبة المقصرين

دمياط معتز الشربينى

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه لا توجد اصابات جراء خروج الجرار 3048 عن القضبان أثناء مسير قطار 47 ركاب طنطا / المنصورة /دمياط وذلك بحوش محطة كفر سعد.

وأضافت "المحافظ" أنه يتم متابعة الموقف مع هيئة السكة الحديد والتى أعلنت فى البيان الصادر عنها تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب خروج القطار عن القضبان ومحاسبة المقصرين، كما يجرى حالياً تدوير القطارات من على جانبى العطل.

وكان قطار المنصورة دمياط قد تعطل عن مركز كفر سعد بدمياط صباح اليوم بسبب تعطل التحويلة مما أدى إلى خروج القطار عن مسارة الله وادى تعطل القطار إلى تعطل حركة سبر القطارات بهذه المنطقة.

وتمكن رجال هيئة السكة الحديد بدمياط من فصل عربات القطار وتم الاستعانة بونش كبير رفع الجرار وإعادة الحركة.