محافظ بورسعيد: الإغلاق الفورى لأى منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية

بورسعيد - محمد عزام

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، عن تكثيف حملات الأجهزة التنفيذية والأمنية على المقاهى والكافتيريات بجميع أحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد، وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس المستجد، خاصة خلال هذه الفترة والتى تشهد تزايد أعداد كورونا، وحرصا على سلامة المواطنين خلال أعياد شم النسيم .

وأكد محافظ بورسعيد، في بيان له، على التنسيق بين رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية والأمنية ومأمورى الأقسام والمرافق ، خلال القيام بالحملات على المقاهى والكافتيريات، مشددا على الإغلاق الفورى لأى منشأة تخالف الالتزام بالإجراءات الوقائية المتبعة ، مناشدا أصحاب المقاهى والكافتيريات ضرورة اتباع إجراءات السلامة العامة منعا لتطبيق إجراءات رادعة على المخالفين .

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ بورسعيد اليوم مع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية خلال أعياد شم النسيم.