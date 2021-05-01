محافظ القليوبية ومدير الأمن يهنئان الأنبا مكسيموس بعيد القيامة المجيد

القليوبية إبراهيم سالم

قدم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه اللواء فخر الدين العربي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية، وعدد من القيادات الأمنية التهنئة لنيافة الأنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا بمقر مطرانية بنها وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، مساء اليوم السبت.

وأكد محافظ القليوبية، خلال اللقاء على حرصه الدائم مشاركة الأخوة الأقباط في الاحتفال بأعيادهم ، لتأكيد المشاعر الأخوة وروح الوطنية والتسامح الذي يميز أبناء الشعب المصري عن غيره من الشعوب،مضيفا أن شعب مصر بمسلميه ومسيحيه نسيج واحد، يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة في بناء مصر الحديثة بمستقبل مشرق ومجيد يشرف به جميع أبناء الوطن ويكون شاهدا على مر العصور والأجيال ، وأن المصريين جميعا شركاء في الوطن ويعملون معا للنهوض بالوطن وسيظلون يدا واحدة ورمزا للتسامح بين الأديان

من جانبه وجه نيافة الأنبا مكسيموس الشكر للمحافظ والوفد المرافق له، مؤكدًا على روح المحبة والإخاء التى تربط نسيج الشعب المصري.