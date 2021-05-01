محافظ الشرقية: تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى حميات فاقوس بتكلفة 70 مليون جنيه

الشرقية - فريق المحافظات

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، مع الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة ، معدلات أداء ونسب تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى حميات فاقوس بتكلفة 70 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه جار تنفيذ 14 مشروعا بمراكز ومدن "الزقازيق - أبو حماد - بلبيس - ههيا - كفر صقر - فاقوس - الحسينية"، ما بين أعمال إنشاء وتوسعه لعدد 9 مستشفيات - ووحدة طب أسرة و 3 وحدات صحية ومعهد أورام بتكلفة مالية بلغت 3 مليارات و279 مليون جنيه.

أكد المحافظ أن تلك المشروعات تساهم فى النهوض بالقطاع الصحى والارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين، مؤكداً على ضرورة إلزام الشركات المسند لها تنفيذ تلك الأعمال تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، وكذلك الالتزام بالجدول الزمنى المحدد مع مراعاة الجودة فى العمل والدقة فى التنفيذ لدخولها الخدمة فى أسرع وقت بما يعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

ومن جانبه أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة ، أنه جارى تنفيذ أعمال انشاء مستشفى حميات فاقوس بتكلفه مالية بلغت 70 مليون جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ الكلية 65 %، لافتاً إلى أن المستشفى تضم مبنيين رئيسى وخدمى وتم الانتهاء من الأعمال الخرسانية بالمبنى الرئيسى وجار العمل بمبنى الخدمات وسيتم تنفيذ أعمال الإلكتروميكانيكال فور الإنتهاء من الأعمال الإنشائية وذلك فى إطار خطة المحافظة للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وإيماناً بحقهم فى الحصول على الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة.