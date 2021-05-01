اليوم السابع
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محافظ الإسكندرية يدشن مبادرة "مهنتك.. مستقبلك" تزامناً مع الاحتفال بعيد العمال

السبت، 01 مايو 2021 03:44 م
محافظ الإسكندرية يدشن مبادرة "مهنتك.. مستقبلك" تزامناً مع الاحتفال بعيد العمال محافظ الإسكندرية يدشن مبادرة "مهنتك.. مستقبلك"
الإسكندرية جاكلين منير

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دشن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، مبادرة «مهنتك.. مستقبلك» بالمحافظة، لتدريب وتأهيل الشباب مجاناً، من خلال وحدة تدريب متنقلة داخل سيارة مجهزة بمعدات وأجهزة التدريب المتنوعة، لتقديم هذه الخدمات بالجودة المطلوبة، ويأتي ذلك تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

محافظ-الإسكندرية-يدشن-مبادرة-مهنتك..-مستقبلك-(1)

وافتتح المحافظ ضمن المبادرة سيارة التدريب المتنقلة لأول مرة بالإسكندرية، وتم إطلاقها بقرية حوض 10 بنطاق حي المنتزه ثان، والتي تعد وحدة تدريب كاملة تجوب المحافظة، ولاسيما بالقرى والنجوع. وتحتوي على معدات وأدوات التدريب على المهن المستهدفة مثل ماكينات خياطة وأدوات وعدد سباكة وأخرى كهرباء وشنطة إسعافات وتعليمات بإرشادات السلامة والصحة المهنية، وغيرها.

محافظ-الإسكندرية-يدشن-مبادرة-مهنتك..-مستقبلك-(2)

وأكد الشريف فى بيان صادر اليوم على أن المبادرة تعد تجسيدا عمليا لرؤية الدولة نحو رفع كفاءة ومهارة العمالة المصرية، وكذلك الاهتمام بالتعليم الفني وتشجيع الطلاب في التدريب بالمشروعات الصناعية لإكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة.

محافظ-الإسكندرية-يدشن-مبادرة-مهنتك..-مستقبلك-(3)

وأشار إلي أن المبادرة بمثابة مشروع متكامل حيث تعمل على تدريب الشباب مهنيا، ما يساهم بدوره في خلق فرص عمل بالمشروعات الصناعية، لجميع المشاركين في التدريب بالمبادرة، لافتاً إلى المهن التي يتعلمها الشباب في المبادرة أكثر احتياجا في سوق العمل على مستوى الجمهورية.

محافظ-الإسكندرية-يدشن-مبادرة-مهنتك..-مستقبلك-(4)

من جانبه؛ أوضح وكيل مديرية القوي العاملة بالإسكندرية أن المبادرة تقوم على التدريب على مهن «التفصيل والخياطة» لمدة شهرين، ومهنتي السباكة والتركيبات الكهربائية لمدة أسبوعين بمعدل 60 ساعة للدورة الواحدة. وذلك بمعرفة مدربين مؤهلين من ذوي الخبرات تم اختيارهم من قبل الإدارة العامة لمراكز التدريب المهني بالمديرية.  مع اشتراط أن يجيد المتدرب القراءة والكتابة، وألا يقل عمره عن 18 عاما، ويتم تدريب الشباب مجانا وتأهيلهم ليكونوا أصحاب أعمال ومشروعات، والهدف من المبادرة هو توفير حياة كريمة لجميع الشباب.

محافظ-الإسكندرية-يدشن-مبادرة-مهنتك..-مستقبلك-(5)
 

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عيد العمال

ريف المنتزه

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