لوحة فنية تخترق الكتل السكنية.. شاهد تبطين وتأهيل ترع ديرمواس وسمالوط فى المنيا

تواصل الإدارة العامة لرى المنيا، أعمال التأهيل وتبطين الترع بمختلف مراكز محافظة المنيا والتى أحدثت نقله فى شكل القرية وجعل منها لوحة فنية تخترق الكتل السكنية.
وتم الانتهاء من تبطين وتأهيل ترعة المختار فرع سمالوط، وترعة العاقولا بديرمواس وترعة الدبة السوداء وترعة أبوعيسى وغيرها من الترع التى تم الانتهاء منها، والتى ساهمت فى تغيير شكل القرية الجمالى.
وقال المهندس عبد الحميد البركاوى رئيس الإدارة المركزية الموارد المائية والرى، أن إجمالى المستهدف 394 كيلومتر، بالإضافة إلى 98 كيلومتر جارى الانتهاء من أعمال البت والإسناد لتدخل ضمن الأعمال المستهدفه.
وأشار إلي أن أعمال تكاسى وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، وتقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه.
ومن ناحيته قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنه تم الانتهاء من معاينة 119 موقع للمشروعات المدرجة بقطاع الصحة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قري الريف المصري، حيث تستهدف المبادرة 5 مراكز بالمحافظة، وتشمل المواقع 22 موقع بمركز العدوة، 19 موقع بمركز ملوي، 43 موقع بمركز مغاغة، 18 موقع بمركز أبو قرقاص، 17 موقع بمركز ديرمواس، مؤكداً أنه جاري إعداد التصميمات الهندسية للبدء في تنفيذ الاعمال.
وقال المحافظ، أن نسب ومعدلات تنفيذ مشروع تطوير منظومة الإسعاف والطب البيطري بنطاق القري المستهدفة تسير بشكل جيد ، حيث تم الانتهاء من معاينة 11 موقع لإنشاء وحدات تمركز للإسعاف، بالإضافة أنه جاري معاينة 21 موقع آخر وإعداد التصميمات اللازمة للبدء في الاعمال، كما تم الانتهاء من معاينة 53 موقع وجاري إعداد التصميمات اللازمة لتطوير قطاع الطب البيطري.
تبطين وتأهيل ترع ديرمواس وسمالوط
تبطين وتأهيل ترع ديرمواس وسمالوط
تبطين وتأهيل ترع ديرمواس وسمالوط
تبطين وتأهيل ترع ديرمواس وسمالوط
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