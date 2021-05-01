لوحة فنية تخترق الكتل السكنية.. شاهد تبطين وتأهيل ترع ديرمواس وسمالوط فى المنيا

وتم الانتهاء من تبطين وتأهيل ترعة المختار فرع سمالوط، وترعة العاقولا بديرمواس وترعة الدبة السوداء وترعة أبوعيسى وغيرها من الترع التى تم الانتهاء منها، والتى ساهمت فى تغيير شكل القرية الجمالى.

وقال المهندس عبد الحميد البركاوى رئيس الإدارة المركزية الموارد المائية والرى، أن إجمالى المستهدف 394 كيلومتر، بالإضافة إلى 98 كيلومتر جارى الانتهاء من أعمال البت والإسناد لتدخل ضمن الأعمال المستهدفه.

وأشار إلي أن أعمال تكاسى وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، وتقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه.

ومن ناحيته قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنه تم الانتهاء من معاينة 119 موقع للمشروعات المدرجة بقطاع الصحة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قري الريف المصري، حيث تستهدف المبادرة 5 مراكز بالمحافظة، وتشمل المواقع 22 موقع بمركز العدوة، 19 موقع بمركز ملوي، 43 موقع بمركز مغاغة، 18 موقع بمركز أبو قرقاص، 17 موقع بمركز ديرمواس، مؤكداً أنه جاري إعداد التصميمات الهندسية للبدء في تنفيذ الاعمال.

وقال المحافظ، أن نسب ومعدلات تنفيذ مشروع تطوير منظومة الإسعاف والطب البيطري بنطاق القري المستهدفة تسير بشكل جيد ، حيث تم الانتهاء من معاينة 11 موقع لإنشاء وحدات تمركز للإسعاف، بالإضافة أنه جاري معاينة 21 موقع آخر وإعداد التصميمات اللازمة للبدء في الاعمال، كما تم الانتهاء من معاينة 53 موقع وجاري إعداد التصميمات اللازمة لتطوير قطاع الطب البيطري.