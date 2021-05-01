فوائد الخرشوف لصحتك أبرزها الوقاية من السرطان وتنظيم سكر الدم

كتبت فاطمة خليل

فوائد الخرشوف الصحية لا حصر لها، فهو من الخضراوات الغنية بالفوائد الصحية، فهو مليء بفيتامينات أ، ج، ك، جنبًا إلى جنب مع البوتاسيوم والمغنيسيوم وحمض الفوليك والزنك ، والكالسيوم، والحديد، كما أنه مصدر ممتاز للألياف، ويعزز حركة الأمعاء الطبيعية، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض مثل مرض السكري، في هذا التقرير نتعرف على فوائد الخرشوف، وفقاً لموقع مجلة shape.



فوائد الخرشوف

فوائد الخرشوف



فوائد الخرشوف تنبع من المزيج الغني بالعناصر الغذائية الأساسية، فيما يلي العديد من الفوائد الصحية للخرشوف، وفقًا لأخصائيي التغذية حول العالم :

يدعم صحة الهضم



يحتوي الخرشوف على ألياف غير قابلة للذوبان وقابلة للذوبان، وكلاهما يعزز صحة الجهاز الهضمي، كما تزيد الألياف غير القابلة للذوبان من كتلة البراز وتحفز حركة عضلات الأمعاء ويمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص لمن يعانون من الإمساك ، وفقًا لمايو كلينك.

من ناحية أخرى ، تذوب الألياف القابلة للذوبان في الماء ، مكونة مادة شبيهة بالهلام تعمل على إبطاء عملية الهضم ومن المحتمل أن تخفف الإسهال.

ويمكن أن يساعد الخرشوف في تحقيق التوازن بين الميكروبيوم، وهو أمر ضروري لاستقلاب العناصر الغذائية وإدارة مشاكل الجهاز الهضمي مثل متلازمة القولون العصبي.



فوائد الخرشوف

يعزز صحة القلب



إلى جانب الحفاظ على أمعائك، يمكن أن تساعد الألياف القابلة للذوبان في الخرشوف قلبك أيضًا، حيث إن الألياف القابلة للذوبان في الخرشوف ترتبط بـ LDL أو الكوليسترول "الضار" في الجهاز الهضمي حيث يتم إفرازه في البراز، وبالتالي يمنع جسمك من امتصاص الأشياء "السيئة".

يؤدي هذا أيضًا إلى خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، والذي بدوره يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

الخرشوف قد يحمي مؤشرك أيضًا عن طريق إدارة ضغط الدم، كما أن الخرشوف غني بالبوتاسيوم ، والذي يمكن أن يقلل من ضغط الدم عن طريق مواجهة تأثير الصوديوم الزائد في جسمك. (ترتبط مستويات الصوديوم المرتفعة بارتفاع ضغط الدم ، وهو عامل خطر آخر للإصابة بأمراض القلب ، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض).



فوائد الخرشوف

يقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان



الجذور الحرة عبارة عن جزيئات ضارة يمكن أن تتسبب في إتلاف الخلايا وزيادة الإجهاد التأكسدي ، مما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة والسرطان ومع ذلك ، يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة في مكافحة الإجهاد التأكسدي.

والخرشوف ملئ بمضادات الأكسدة بما في ذلك فيتامين A و C وكذلك الحديد، كما أنه يحتوى أيضًا على مركبات نباتية أخرى - مثل حمض الجاليك والروتين والكيرسيتين - التي يُعتقد أن لها تأثيرات مضادة للأكسدة ومضادة للسرطان.

على سبيل المثال ، وجدت دراسة معملية أجريت عام 2020 أن مادة الروتين يمكن أن تكون سامة لخلايا سرطان الكلى ، بينما تشير دراسة معملية أجريت عام 2019 إلى أن الكيرسيتين يمكن أن يدمر خلايا سرطان عنق الرحم.



فوائد الخرشوف

ينظم سكر الدم



قد يساعد الخرشوف في تقليل نسبة الجلوكوز في الدم أثناء الصيام، ويعرف أيضًا باسم مستوى الجلوكوز في الدم على معدة فارغة، وفقًا لمراجعة عام 2020 في العلاجات التكميلية في الطب.