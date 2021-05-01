اليوم السابع
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خالد صلاح
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غلق 30 منشأة طبية مخالفة بالدقهلية خلال شهر أبريل بعد المرور على 670 عيادة ومركز

السبت، 01 مايو 2021 11:18 ص
غلق 30 منشأة طبية مخالفة بالدقهلية خلال شهر أبريل بعد المرور على 670 عيادة ومركز الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
الدقهلية - فريق المحافظات

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تمكنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالدقهلية، واقسامها بالإدارات الصحية، بشن حملات تفتيشية مفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة، حيث تم المرور على حوالى 670 منشأة طبية خاصة تشمل عيادات خاصة ومراكز طبية ومراكز علاج طبيعى وعيادات تخصصية ، ومعامل تحاليل ومستشفيات خاصة .

كما تم استصدار 30 قرار غلق للمنشآت الطبية التى وجد بها مخالفات جسيمة، ولإدارتها بدون ترخيص وتعدد وجسامة المخالفات بها، وتم منح تراخيص لعدد 25 منشأة طبية جديدة، وذلك خلال شهر أبريل لعام  2012 ، حيث تم ترخيص 22 عيادة خاصة، 1 عيادة تخصصية ، 2 مركز طبى ، كما تم عمل عدد 100 إنذار المنشأت الطبية المخالفة وذلك لتفادى تلك المخالفات

وأكد وكيل صحة الدقهلية، أنه لا تهاون فى اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاة المنشآت المخالفة.

جاء ذلك فى إطار إبراز الإنجازات والأعمال التى قامت بها الإدارات المختلفة وبناء على تعليمات الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.

 

 


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