عودة حملة تنظيف الشواطئ بمشاركة 13 كلية من جامعة حلوان

كتب سيد الخلفاوى

عادت حملات تنظيف الشواطئ clean shores ، بعد أن توقفت الفاعليات الخاصة بالمشروع لفترة مؤقتة بسبب جائحة كورونا، حيث نفذت مؤسسة شباب بتحب مصر، بالتعاون مع جوالة جامعة حلوان وجمعية الكشافة البحرية بالجيزة، حملة جديدة لمشروع cleanshores ، وذلك فى إطار دعم مؤسسة شباب بتحب مصر و clean Shores للأنشطة الطلابية بالجامعات .

وكان الهدف من الحملة هو تنظيف مياه النيل ولاستخلاص البلاستيك والمخلفات من نهر النيل لإعادة تدويره واستخدامه، تزامنا مع ثانى فاعليات المهرجان الكشفى الواحد والأربعون والارشادى الثامن والعشرون.

وشارك فى الفاعلية نحو 13 كلية من جامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعه حلوان، وتامر موسى، نائب رئيس الاتحاد العام للكشافة والمرشدات.

أُقيمت الفاعلية بالتعاون مع جوالة جامعة حلوان في يوم بحري تحت إشراف جمعية الكشافة البحرية، بمقر جمعية الكشافة البحرية بالجيزة اثناء فاعليات المهرجان الكشفى الواحد والاربعون والارشادى الثامن والعشرون بمشاركة 13 كلية من جامعة حلوان.

يذكر أن مؤسسة "شباب بتحب مصر"، وهى إحدى مؤسسات المجتمع المدني الناشطة في مجال البيئة والمعتمدة لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP، وخطة عمل البحر المتوسط UNEP MAP، نفذت العام الماضي حملات نظافة لجزر وشواطئ محمية وادي الجمال بمحافظة البحر الأحمر، وتم رفع أطنان من المخلفات البلاستيكية تحت شعار "جزر البحر الأحمر خالية من البلاستيك"، بدعم من الأمم المتحدة للبيئة في أفريقيا.

والجدير بالذكر أن #cleanshores هى مبادرة أسستها مؤسسة شباب بتحب مصر في فبراير 2019 ،جاء ذلك من خلال الشراكة مع المركز الإعلامي للأمم المتحدة ،وايضا هيئة حماية نهر النيل ،بالإضافة إلى وزارة الشباب والرياضة ،وقد تم ايضا توقيع بروتوكول مع محافظة القليوبية.

وهدف الحملة التوعية بأضرار البلاستيك والحد من إستخدامه في شمال افريقيا بمشاركة مؤسسات وجمعيات من مختلف الدول كتونس ، المغرب، الجزائر وأنضمت كلا من نيچيريا و أوكرانيا.

وفي مصر تم العمل على نظافة وتوعية 12 محافظة، ففي القاهرة والجيزة والقليوبية انطلقت نحو 12 حملة نظافة ، وفي كفر الشيخ انطلقت 4 حملات نظافة، وايضا 9 حملات نظافة لنهر النيل والحديقة النباتية بمحافظتي الأقصر وأسوان ،بالإضافة الى عدد 2 حملة نظافة بمحافظة أسيوط، وعدد من الحملات فى بور سعيد ودمياط ، البحر الأحمر، جنوب سيناء، وكان ذلك بمشاركة 2250 متطوع على مدار الحملات.

ويجرى الآن الإعداد لعودة حملات نظافة وتوعية بمختلف محافظات مصر و سيتم قريبا فتح باب التطوع للمشاركة بحملات clean shores.