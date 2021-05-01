طرق الحماية من فيروس كورونا.. كيف تضع القناع المزدوج بشكل صحيح؟

كتب - محمود جلال

ينصح مسئولو الصحة العامة في العالم، الناس بارتداء القناع المزدوج لمواجهة انتشار متغيرات فيروس كورونا الجديدة خلال الموجة الثالثة المستمرة، وقد نصحت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بالشيء نفسه في شهر فبراير الماضى، بعد أن كشفت دراسة عن أن ارتداء كمامات مزدوجة يوفر حماية أكثر من قناع واحد، حسبما نشر موقع boldsky.

فوائد القناع المزدوج

- أكدت مراكز السيطرة على الأمراض أن وضع القناع المزدوج كبديل لأقنعة N95 وسيلة فعالة لمنع التعرض لفيروس كورونا.

- سجل مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن القناع الجراحي غير المعقود لا يمكنه سوى أن يمنع سوى 56% من رذاذ السعال بينما يمنع القناع القماشى 51.4% من جزيئات السعال.

- القناع الجراحي ذو العقدة والثنية يمنع 77 % من رذاذ السعال ومع ذلك، فإن مزيجًا من القماش والقناع الجراحي يمنع جزيئات السعال بنسبة تصل إلى 85.4 %.



التقنيع المزدوج





فيما يلي بعض النقاط المهمة لدعم القناع المزدوج:

-تميل الأقنعة القماشية المفردة إلى أن تكون غير محكمة، مما قد يعرض الأفراد للفيروس، ولكن عند دمجها مع الأقنعة الجراحية، فإنها تميل إلى أن تكون أكثر فاعلية في منع انتقال العدوى.

- ارتداء قناع واحد، جراحي أو قماشى، يمنع حوالي 40% من الجزيئات القادمة نحو الرأس.

- عندما تم ارتداء قناع من القماش فوق القناع الجراحي ، تم حظر حوالي 80% من الجزيئات القادمة نحو الرأس.



قناع التقنيع المزدوج

- القناع المزدوج المناسب له القدرة على تقليل التعرض للهباء الجوي المحتوي على الفيروس بنسبة 96%.

كيفية وضع قناع مزدوج بشكل صحيح

- ضع قناعًا من القماش فوق القناع الجراحي، يساعد ذلك الإعداد بالكامل على أن يتلاءم بشكل أكثر إحكامًا ويزيل الفجوات حول جوانب الوجه أو الأنف.

- تأكد من أن الملاءمة مريحة ولا تحتوي على فجوات، اختر قناعا من القماش مصنوعا من طبقات متعددة من القماش المنسوج بإحكام والذي يسمح بمرور الهواء والذي يتضمن سلك الأنف بحيث يمكنك وضعه بشكل صحيح حول منطقة الأنف.



قناع مزدوج

- يمكنك التحقق من مادة القناع عن طريق رفعه تحت مصدر ضوء ساطع، إذا كان يحجب الضوء ، فهو ذو نوعية جيدة.

- يمكنك أيضًا استخدام دعامة قناع ، وهي جهاز مصنوع من مادة مرنة، يناسب الأقنعة ويساعد على منع الهواء من الهروب من أعلى وجوانب القناع.