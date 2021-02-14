CDC: ارتداء الأقنعة المزدوجة للوجه تحمى من كورونا بنسبة 95٪

كتب - محمود جلال

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، إن الاقنعة المزدوجة يمكن أن تحجب وتوفر الحماية ضد فيروس كورونا بنسبة تصل إلى 95٪، وفقًا لما نشر بموقع thehealthsite.



CDC يقلل ارتداء الاقنعة المزدوج للوجه بالنسبة 95٪ لحماية كورونا

أوضح تقرير لمركز السيطرة على الأمراض (CDC) أن نتائج التجربة المعملية التي تباعدت بين رأسين صناعيين على بعد 6 أقدام من بعضهما البعض، لمعرفة عدد الجسيمات بحجم فيروس كورونا التي تم إطلاقها بواسطة أحدهما تم استنشاقه بواسطة الآخر.

وأشار الباحثون إلى أن ارتداء قناع واحد -أو قطعة قماش، يمكن أن يمنع ما يصل إلى 40% من جزيئات الفيروس أثناء الاستنشاق ومع ذلك، عندما يرتدي الشخص قناعًا من القماش فوق قناع طبى، يمكن حجب جزيئات الفيروس بنسبة تصل إلى 80%.

من جانبه قال الدكتور جون بروكس من مركز السيطرة على الأمراض أنه كلما كان كل من رؤوس الزفير والاستنشاق مزدوجة القناع، يتم حظر أكثر من 95 % من الجسيمات، والتحدي الأول هو إخفاء أكبر عدد ممكن من الفيروسات بالنسبة لأولئك الذين يرتدون القناع، لمساعدتهم في الحصول على أفضل فائدة من هذا القناع.

جدير بالذكر أنه عندما بدأت أزمة فيروس كورونا 2020 اختفت الأقنعة من أرفف المتاجر، وعمل مسئولو الصحة الأمريكيون على تثبيط عامة الناس عن ارتدائها، ولكن بعد أن أصبح من الواضح أن الأشخاص المصابين الذين لم تظهر عليهم أعراض يمكن أن ينشروا فيروس كورونا، بدأ مركز السيطرة على الأمراض في توصية الناس بارتداء أقنعة في الأماكن العامة.

زاد ارتداء الأقنعة فى زمن الوباء المستمر، وفرضت بعض الأماكن غرامات على عدم ارتدائها، لكن استطلاع حديث أجرته جامعة كاليفورنيا أوضح أن حوالي نصف البالغين فقط في الولايات المتحدة يرتدون أقنعة عندما يكونون على اتصال وثيق بأشخاص خارج منازلهم.