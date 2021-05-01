اليوم السابع
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ضبط 1770 شيشة وتحرير 1306 مخالفات عدم ارتداء كمامة وغلق 125 مقهى بالقليوبية

السبت، 01 مايو 2021 11:47 ص
ضبط 1770 شيشة وتحرير 1306 مخالفات عدم ارتداء كمامة وغلق 125 مقهى بالقليوبية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أجرى عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية، جولة بمدن بنها وحي شرق شبرا الخيمة، لمتابعة أعمال النظافة والإشغالات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا، بمرافقة رؤساء مدن بنها وحي شرق شبرا الخيمة.

استهل المحافظ، جولته بشوارع مدينة بنها. وخلال الجولة لاحظ المحافظ أعمال إنشاء مكان للتصوير بجوار كوبري كفر الجزار على حرم نهر النيل. وعلي الفور وجه المحافظ بإزالته فورا مع اتخاذ الإجراءات القانونية لصاحبه،كما  وجه برفع القمامة بمدخل قرية بطا.

كما تم المرور على المقاهى والكافتريات، لتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وأسفرت الحملة عن غلق 18 مقهي لتقديم الشيشة للمواطنين بالمخالفة وعدم الإلتزام بالإجراءات الإحترازية من تباعد وارتداء الكمامات، كما تم خلال الحملة مصادرة 62 شيشة تحرير 50 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة.

وتابع المحافظ، الجولة بحي شرق شبرا الخيمة، حيث تفقد شارع 15مايو وشارع الشابوري، وهذا لمتابعة أعمال النظافة موجها بزيادة عدد الصناديق، ومنع المواطنين إلقاء القمامة بالشارع خارج الصناديق، وتحرير محضر لأي مواطن يلقي القمامة بالشارع، مؤكدا علي ضرورة تفعيل الجمع السكني لمنع هذه الظاهرة وجمع القمامة من المنبع.

وخلال الجولة، وجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية ضد عدد من نباشين القمامة   مع ضبط كمية من الأجولة المحملة بالفرز، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وشدد المحافظ، على تكثيف أعمال رفع التراكمات، وعمل ثلاث نوبتجيات للحد من انتشار القمامة بالشوارع، كما تابع المحافظ تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا وإلتزام المحال التجارية بالغلق في المواعيد المحددة، كما تم المرور علي الكافيتريات لمتابعة أي مخالفات، وجاءت الجولة بحضور كل من المهندس على يوسف أبو عقيل السكرتير العام المساعد، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، وحماده وهدان نائب رئيس مجلس مدينة بنها.

وفي هذا الإطار قام رؤساء مجالس المدن والأحياء ونوابهم بحملات مكبرة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، وأسفرت الحملات عن تحرير 156 محضر مخالفة لعدم ارتداء الكمامة،  كما تم المرور علي المطاعم والكافيهات والصيدليات والمحلات التجارية والتنبيه علي المواطنين وأصحاب المحلات بضرورة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية واستخدام الكمامات والكحول والتباعد الاجتماعي، كما تم شن حملات تفتيشية مفاجئة على بعض المقاهى والكافتيريات للتاكد من الإلتزام بالقرارات الصادرة حيث تم ضبط  186 شيشة وتم مصادرتها وغلق 22 مقهى مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وبذلك يصبح إجمالى المخالفات خلال هذا الأسبوع ضبط 1770 شيشة وتحرير 1306 محضر مخالفة عدم ارتداء كمامة وغلق 125 مقهى.


اخبار القليوبية

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