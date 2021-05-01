اليوم السابع
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شفاء 18 حالة إصابة من فيروس كورونا فى شمال سيناء

السبت، 01 مايو 2021 04:35 م
شفاء 18 حالة إصابة من فيروس كورونا فى شمال سيناء بيان مديرية الصحة بشمال سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين

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تماثل للشفاء من كورونا بشمال سيناء 18 حالة، وسجلت 7 إصابات جديدة بالتزامن مع مواصلة مركز التطعيم ضد كورونا استقبال المواطنين بمقره بمستشفى العريش العام.

وأعلنت صحة شمال سيناء فى بيانها أنه خلال 24 ساعة الماضية، رصد شفاء 18 حالة وصفر وفيات، و7 إصابات جديدة.

كما تم حجز 20 حالة إصابة تحت العلاج بأقسام العزل بالمستشفيات، و73 حالة عزل منزلى.

ووصل إجمالى الحالات المرصودة منذ ظهور الجائحة بشمال سيناء تسجيل 412 حالة ايجابية، 2433 حالات تعافيت من الإصابة، و149 حالة وفاة.

ويتواصل استقبال المواطنين الراغبين فى تلقى لقاح فيروس كورونا بمركز التطعيم بمستشفى العريش العام.

وأعلنت صحة شمال سيناء، أنه يتوفر لدى مركز تطعيم لقاح فيروس كورونا، ومن يتلقون اللقاح هم المواطنين كافة، ويتم استقبالهم بمقر المركز وتوفير كافة الخدمات الطبية والفحوصات اللازمة لهم بالمجان ومن خلال فريق من المتطوعين المعنيين بالتسجيل، وفريق طبى يقوم بخدمات الكشف وإعطاء الجرعات المقررة.


شمال سيناء

العريش

كورونا

صحة شمال سيناء

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