سعر الحديد اليوم السبت.. 13800 – 14000 جنيه للطن

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار مواد البناء الأسمنت وحديد التسليح اليوم السبت 1-5-2021، استقراراً في السوق المحلى لجميع الخامات وفقا للأسعار المعلنة من شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إنه بالرغم من تراجع حركة البناء بسبب وقف التراخيص وشهر رمضان المبارك وأيضا أزمة كورونا فإن أسعار حديد التسليح تتراوح بين 13500 – 13650 جنيه للطن في المصنع، بالنسبة لسعر للمستهلك فيتراوح بين 13800 – 14000 جنيه للطن.