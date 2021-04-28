اليوم السابع
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سعر الحديد اليوم.. الطن يترواح بين 13800 – 14000جنيه للمستهلك

الأربعاء، 28 أبريل 2021 10:39 ص
سعر الحديد اليوم.. الطن يترواح بين 13800 – 14000جنيه للمستهلك الحديد
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار مواد البناء الأسمنت وحديد التسليح اليوم الأربعاء 28-4-2021 استقراراً في السوق المحلى لجميع الخامات وفقا للأسعار المعلنة من شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية. 
 
وسجل حديد التسليح إنتاج جميع المصانع أسعارا تتراوح بين 13500 – 13650 جنيها للطن في المصنع، بالنسبة لسعر المستهلك  فيتراوح بين 13800 – 14000 جنيه للطن. 
 
اما أسعار الأسمنت فتتراوح بين 700-800 جنيه للطن للأسمنت الأسود، وترواح سعر طن الأسمنت الأبيض بين 2350-2450 جنيها، وأسعار الجبس سجلت 550 - 650 جنيها للطن، والرمل فيتراوح بين 60-100 جنيه للمتر، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة.
 
وكان أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أكد تضرر قطاعات كثيرة من وقف تراخيص البناء منذ عام وعدم استئناف البناء حتى الآن، قائلاً: "خزانة الدولة فقدت الكثير، فعلى سبيل المثال كان يتم تحصل 14% ضريبة قيمة مضافة على كل طن حديد وعلى كل طن أسمنت بالإضافة إلى 33 جنيها رسوم تنمية، كل ذلك تراجع وفقدته خزانة الدولة".
 

اسعار الحديد

سعر الحديد

سعر حديد التسليح

سعر حديد التسليح اليوم

اسعار حديد التسليح

اسعار مواد البناء

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