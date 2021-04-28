سعر الحديد اليوم.. الطن يترواح بين 13800 – 14000جنيه للمستهلك

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار مواد البناء الأسمنت وحديد التسليح اليوم الأربعاء 28-4-2021 استقراراً في السوق المحلى لجميع الخامات وفقا للأسعار المعلنة من شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وسجل حديد التسليح إنتاج جميع المصانع أسعارا تتراوح بين 13500 – 13650 جنيها للطن في المصنع، بالنسبة لسعر المستهلك فيتراوح بين 13800 – 14000 جنيه للطن.

اما أسعار الأسمنت فتتراوح بين 700-800 جنيه للطن للأسمنت الأسود، وترواح سعر طن الأسمنت الأبيض بين 2350-2450 جنيها، وأسعار الجبس سجلت 550 - 650 جنيها للطن، والرمل فيتراوح بين 60-100 جنيه للمتر، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة.

وكان أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أكد تضرر قطاعات كثيرة من وقف تراخيص البناء منذ عام وعدم استئناف البناء حتى الآن، قائلاً: "خزانة الدولة فقدت الكثير، فعلى سبيل المثال كان يتم تحصل 14% ضريبة قيمة مضافة على كل طن حديد وعلى كل طن أسمنت بالإضافة إلى 33 جنيها رسوم تنمية، كل ذلك تراجع وفقدته خزانة الدولة".