رصف الطرق بقرى دسوق والرياض في كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

تشهد عدد من قرى محافظة كفر الشيخ، أعمال رصف الطرق ، ضمن الخطة الاستثمارية تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم، من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين القرى ومتابعة سير العمل بها وتنفيذها وفقا للجداول الزمنية الموضوعة.

وقالت المهندسة عايدة ماضي رئيس مركز ومدينة دسوق، إنها تابعت وضع طبقة الأسفلت على طريق سوريال سنهور مدخل سنهور من ناحية كوبري لاصيفر على قطاعين، القطاع الأول بطول 580 مترا، والثاني بطول 270 بإجمالي 850 طول وعرض 5 أمتار، وذلك عقب انتهاء أعمال فرد طبقة الأساس " السن " بإشراف مدير الطرق ،المهندس حسن عرجاوي ،وبمتابعة نائب رئيس المدينة، محمد جميل ، ورئيس قرية سنهور المدينة ، محسن دفشر.

وأضاف المهندس أحمد الشناوي ، رئيس مركز ومدينة الرياض ، أنه تم رصف الطريق العمومي لقرية أبو سعيد الناصرية بالرياض بطول 700 متر ،وطريق قرية 57 بالوحدة المحلية لقرية المجد 55، بطول 500 متر، وطريق عزبة بكر الوزارية الجديدة بطول كيلو، وطريق الثابت حوين الدولي بطول 800 متر.