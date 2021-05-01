وأفاد الوزير التونسي، بأن تونس ستحصل على 3 ملايين جرعة من لقاح فايزر بين شهري يونيو وسبتمبر المقبلين، ستصل في شكل دفعات.. مؤكدا الوصول إلى مليون جرعة من هذا اللقاح بحلول شهر يونيو المقبل.. إضافة إلى انتظار وصول 470 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك، 75 ألفا منها ستصل الأسبوع القادم، كما أكد أن تونس طلبت 4 ملايين و500 ألف جرعة من لقاح كوفاكس، لم تصل منها سوى 190 ألف جرعة.

واستبعد رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشى، فرض حجر صحي شامل وغلق للحدود خلال هذه الفترة على إثر تفشي وباء كورونا.