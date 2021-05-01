كتب محمد عبد العظيم

أكد هشام المشيشي، رئيس الحكومة التونسية، أن سرعة انتشار فيروس كورونا لدينا تفوق قدرة المستشفيات على الاستجابة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكانت تونس، قد أعلنت مؤخرا عن تعليق وصول المسافرين إلى ميناء حلق الوادي البحري من 3 إلى 21 مايو بسبب كورونا، وكان رئيس اللجنة الوطنية للتلقيح بتونس الهاشمي الوزير، أكد أن مخزون اللقاح المضاد لفيروس كورونا في حدود 420 ألف جرعة لقاح في الصيدلية المركزية ومراكز التلقيح، من بينها 100 ألف جرعة ''استرازينيكا''.

وأفاد الوزير التونسي، بأن تونس ستحصل على 3 ملايين جرعة من لقاح فايزر بين شهري يونيو وسبتمبر المقبلين، ستصل في شكل دفعات.. مؤكدا الوصول إلى مليون جرعة من هذا اللقاح بحلول شهر يونيو المقبل.. إضافة إلى انتظار وصول 470 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك، 75 ألفا منها ستصل الأسبوع القادم، كما أكد أن تونس طلبت 4 ملايين و500 ألف جرعة من لقاح كوفاكس، لم تصل منها سوى 190 ألف جرعة. واستبعد رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشى، فرض حجر صحي شامل وغلق للحدود خلال هذه الفترة على إثر تفشي وباء كورونا.

وأكد المشيشي، المكلف أيضًا بإدارة شؤون وزارة الداخلية، بمناسبة إعطائه إشارة انطلاق حملة التلقيح لصالح وحدات قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية، أن الدولة فرضت حجرًا صحيًا موجهًا داخليًا، وضرورة الاستظهار بتحليل مخبري بالنسبة إلى الوافدين لتونس، ما من شأنه أن يمكن البلاد من تجاوز الأزمة الصحية الحالية، واعتبر أن فرض الحجر الصحي الموجه، يهدف إلى ضمان المعادلة بين المحافظة على صحة المواطن والحد الأدنى من الحياة الاقتصادية.