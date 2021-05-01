رئيس الأسقفية يدعو لصلاة الاستعداد مؤكدًا: أذكروا مرضى كورونا

كتب: محمد الأحمدى

بدأت كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية، منذ قليل، قداس عيد القيامة المجيد الذي يترأسه الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة.

و دعا المطران، جميع المؤمنين للبدء في صلاة الاستعداد، بعد أن رنم كورال الكاتدرائية "المسيح اليوم قام".

و دعا حنا، جميع الحاضرين إلى أن يذكروا مرضى كورونا بالمستشفيات في صلواتهم اليوم، وأن يعزي من فقدوا أحبائهم في ظل هذا الوباءاللعين.

وفي صلاة الاستعداد ردد الحاضرون الاعتراف العام:

"الله القادر علي كل شيئ أبونا السماوي نعترف بأننا قد أخطأنا اليك، وإلى سائر الناس بالفكر والقول والفعل فنحن اّسفون حقا علي كلخطايانا وتائبون إليك مما فعلناه منها بجهل أو عن ضعف أو عن عمد.. فلأجل ابنك ربنا يسوع المسيح الذي مات عنا أغفر لنا كل ما سلفمنا، وأنعم بأن فيما بعد أن نخدمك دائما في جدة الحياة اكراما وتمجيدا لاسمك بربنا يسوع المسيح . آمين".

وكانت الكنيسة الأسقفية، بدأت قداس عيد القيامة بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك باللغتين العربية والإنجليزية لخدمة رعاياها الأجانب.