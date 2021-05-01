جامعة الإسكندرية الثالث محليا و673 عالميا فى تصنيف RUR العالمى لعام 2021

الإسكندرية - أسماء على بدر

قال الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، إن ترتيب الجامعة جاء فى المركز الثالث محلياً من إجمالى 6 جامعات مصرية بعد الجامعة الأمريكية فى القاهرة وجامعة القاهرة ، ورقم 673 عالمياً ، بتقدم مركز فى ترتيب الجامعات المحلية و31 مركزا فى الجامعات العالمية عن عام 2020 ، فى حين كانت فى الترتيب الخامس محلياً وفى المركز 734 عالمياً فى عام 2019.

وكشف "قنصوة" فى بيان له، أن ترتيب جامعة الإسكندرية فى مؤشرات التقييم كانت كالتالى حيث جاءت فى مؤشر "ترتيب التدريس" فى المرتبة الثانية محلياً ورقم 627 عالمياً، وفى مؤشر "ترتيب التنوع الدولي" فى المرتبة الثالثة محلياً ورقم 490 عالمياً، وفى مؤشر "ترتيب الاستدامة المالية" فى المرتبة الثالثة محلياً ورقم 698 عالمياً، وأخيراً فى مؤشر "ترتيب البحث العلمي" الرابع محلياً ورقم 693 عالمياً .

ونوه رئيس جامعة الإسكندرية، أن هذا التصنيف الدولى للجامعات العالمية الرائدة تنشره وكالة تصنيف RUR (موسكو، روسيا)، والذى يقيم 1150 جامعة رائدة من 85 دولة حول العالم خلال 12 عامًا (2010-2021) وفقًا لـ 20 مؤشرًا موزعة على 4 مجالات : التدريس والبحث والتنوع الدولى والاستدامة المالية ، وتميز تصنيف RUR فى تغطيته الواسعة، جغرافياً وزمانياً، وبالتالى فهو أداة فريدة لاختيار الجامعات للدراسة والعمل، فضلاً عن مقارنة مؤسسات التعليم العالى على نطاق عالمي، ويعتمد تصنيف (RUR) على البيانات المقدمة من Clarivate Analytics المعروفة سابقًا باسم Thomson Reuters). )

وتقدم رئيس جامعة الإسكندرية بالشكر والتقدير لعلماء الجامعة من أبنائها أعضاء هيئة التدريس المخلصين على هذا الإنجاز والذى واصلت فيه الجامعة تفوقها وللجهد المتميز المبذول فى النشر الدولي، ولفريق لجنة التصنيف الدولى بالجامعة المسئول عن تحديث وتقديم ملفات الجامعة لهيئات التصنيف الدولية.