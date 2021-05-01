اليوم السابع
Ads
السبت، 01 مايو 2021 03:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

جارديان: خطيبة بوريس جونسون تؤثر على قرارات رئيس الوزراء داخل داونينج ستريت

السبت، 01 مايو 2021 03:07 م
جارديان: خطيبة بوريس جونسون تؤثر على قرارات رئيس الوزراء داخل داونينج ستريت بوريس جونسون وكارى سيموندز وابنهما ويلفريد
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على مدى تأثير كارى سيموندز، خطيبة رئيس وزراء بريطانيا على مجريات الأمور فى داونينج ستريت -مكتب رئاسة الوزراء-، فى الوقت الذى يواجه فيه بوريس جونسون تحقيقات حول مصدر تمويل شقتهما الرسمية بالقرب من مكتب رئاسة الوزراء.

 

وقالت الصحيفة إن بوريس جونسون قيل إنه أخبر مساعديه فى فبراير الماضى حول الديكور الداخلى للشقة أن كارى "تشترى ورق حائط ذهبى اللون".

 

وأشارت إلى أن التكاليف تجاوزت بكثير بدل 30 ألف جنيه إسترليني لرؤساء الوزراء، ويبدو أن المحاولات الواضحة لتغطيتها بوسائل أخرى العام الماضي، سواء أموال حزب المحافظين، أو الائتمان الخيري، أو المتبرعون لحزب المحافظين، قد باءت بالفشل، ويعتقد أن تكاليف تجديد شقة رئيس الوزراء تجاوزت الـ200 ألف إسترلينى

 

وأوضحت الصحيفة أن كثيرين عارضوا خطة تمويل تجديد شقة داونينج ستريت، مثل المستشار السابق لجونسون، دومنينك كامينجز، والذى شن هجوما لاذعا ضد رئيس الوزراء ووصف الإنفاق على التجديد بـ"غير الأخلاقى وربما غير قانونى"، كما تم الإبلاغ عن معارضة هيلين ماكنمارا، المديرة العامة للياقة والأخلاق في مكتب مجلس الوزراء.

 

واعتبرت الصحيفة أن تأثير سيموندز أكبر بكثير من مجرد اختيار ديكور وأثاث الشقة الجديدة، فرغم أنها لا تشارك فى اجتماعات اللجان، وليس لديها وصول كبير إلى الوثائق الرسمية ولا يمكنها اتخاذ القرار، إلا أنها تساعد في إعادة ضبط الرؤية وإدارة شئون الموظفين في رقم 10 داونينج ستريت- رئاسة الوزراء البريطانية.

 

وأوضحت "الجارديان" أن أحد مجالات اهتمام سيموندز هو البيئة، وتعرف بشغفها بالتنوع البيولوجي ورعاية الحيوان أكثر من اهتمامها بأهداف خفض انبعاثات الكربون، واضطرت مكتب رئيس الوزراء مؤخرًا على إنكار بشدة التقارير التي قيل إن سيموندز حاولت نقل وزير البيئة، جورج يوستيس، من منصبه لأنه لم يكن متحمسًا بشكل كافٍ لحماية الحيوانات.

 

وبعيدًا عن مجالات السياسة، يشير بعض المساعدين السابقين إلى تأثير كبير لها عبر داونينج ستريت، حتى لو كان ذلك عن غير قصد، وذلك من خلال التأثير على رئيس الوزراء لتعيين أو الاحتفاظ بموظفين رفيعي المستوى .

 

 


كارى سيموندز

خطيبة رئيس وزراء بريطانيا

شقة رئيس وزراء بريطانيا

بوريس جونسون

رئيس وزارء بريطانيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سيدة داونينج ستريت الجديدة فى مرمى نيران صحافة لندن.. مطالب بالتحقيق مع كارى سيموندز خطيبة بوريس جونسون فى مزاعم إدارتها للبلاد وتعيينها موظفين.. الإندبندنت: تتمتع بنفوذ طاغ.. والحكومة ترد: شائعات بلا دليل

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 05:00 ص

تصدع الحكومة البريطانية فى ظل كورونا واقتراب موعد بريكست.. كبير مستشارى رئيس الوزراء يغادر منصبه نهاية العام بعد استقالة مدير الاتصالات.. وجدل بشأن تدخل كارى سيموندز.. ونواب يحملون جونسون مسئولية الوضع الراهن

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 11:00 م

بوريس جونسون يرحب بابنه السادس.. الأول فى داونينج ستريت.. رئيس وزراء بريطانيا وخطيبته كارى سيموندز يعلنان ولادة ابنهما الأول بعد تعافيهما من كورونا.. زعيم حزب العمال يهنئ.. وزير الصحة: لحظة فرح.. وراب يحل محله

الأربعاء، 29 أبريل 2020 02:32 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة