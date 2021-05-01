"تموين دمياط": توريد 3524 طن قمح فى 8 شون بالمحافظة

دمياط - معتز الشربينى

أعلنت مديرية التموين بمحافظة دمياط برئاسة المحاسب على الغزاوى مدير عام تموين دمياط، بمتابعة استقبال توريد القمح، حيث تم توريد 3524 طن قمح بمختلف الشون.

وسبق أن تم تجهيز عدد من الشون وعددها 8 شون، منها 6 شون تتبع البنك الزراعى ويخزن بكل منها 2560 طن، و2 تتبع شركة مطاحن شرق الدلتا، منها السادات بمساحة تخزينية 2700 طن، والثانية شونة السنانية بمساحة تخزينية 8000 طن.

وتم تشكيل لجان استلام وفرز كل الشون برئاسة مندوب التموين وعضوية مديرية الزراعة والهيئة القومية لسلامة الغذاء والجمعيات التعاونية القبانى وأعدت مديرية التموين بدمياط غرفة عمليات مقرها ديوان عام التموين لمتابعة استلام القمح ومخاطبة جهات التسويق "البنك الزراعى المصرى وشركة مطاحن شرق الدلتا"، لإجراء عمليات التعقيم والتطهير لمواقع التخزين.