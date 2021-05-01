تعرف على رسوم إصدار رخص البناء فى الاشتراطات الجديدة

أعلنت وزارة التنمية المحلية، تكلفة أعمال التصميمات وإعداد ملف الترخيص والإشراف على التنفيذ طبقًا للاشتراطات البنائية "أرضى + 4 أدوار" للأعمال السكنية والمدن بالمرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى تكلفة أعمال مراجعة التراخيص للجامعات.

وأكدت الوزارة أن رسوم التراخيص تدفع فى المركز التكنولوجى وفقا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بلا أى تغيير علاوة على 1000 جنيه تدفع لعمل شهادة المطابقة وخطابات المرافق المؤمنة.





وفيما يلى تكلفة أعمل التصميمات وتكلفة أعمال مراجعة التراخيص للجامعات:

أولا: تكلفة أعمال التصميمات

1- فى حالة مساحة الأرضى 200 متر "35 جنيها تكون أتعاب التصميم للمتر المسطح"، و32 جنيها أتعاب الإشراف للمتر المسطح".

2- فى حالة مساحة الأرضى 400 متر "30 جنيها تكون أتعاب التصميم للمتر المسطح"، و26 جنيها أتعاب الإشراف للمتر المسطح".

3- فى حالة مساحة الأرضى 600 متر "25 جنيها تكون أتعاب التصميم للمتر المسطح"، و24 جنيها أتعاب الإشراف للمتر المسطح".

4- فى حالة مساحة الأرضى 800 متر "20 جنيها تكون أتعاب التصميم للمتر المسطح"، و20 جنيها أتعاب الإشراف للمتر المسطح".

5- فى حالة مساحة الأرضى 1000 متر "17 جنيها تكون أتعاب التصميم للمتر المسطح"، و18 جنيها أتعاب الإشراف للمتر المسطح".

ثانيا: تكلفة أعمال مراجعة التراخيص للجامعات

1- فى حالة مساحة الأرضى 200 متر تكون أتعاب الجامعة 8.75 جنيه للمتر المسطح

2- فى حالة مساحة الأرضى 400 متر تكون أتعاب الجامعة 5.7 جنيه للمتر المسطح

3- فى حالة مساحة الأرضى 600 متر تكون أتعاب الجامعة 6.25 جنيه للمتر المسطح

4- فى حالة مساحة الأرضى 800 متر تكون أتعاب الجامعة 5 جنيهات للمتر المسطح

5- فى حالة مساحة الأرضى 1000 متر تكون أتعاب الجامعة 4.25 جنيه للمتر المسطح

وكان اليوم السابع طالب الوزارة بسرعة إعلان اشتراطات البناء الجديدة وفتح تراخيص البناء، بسبب حالة الكساد التى أصابت قطاع المقاولات والبناء منذ نحو عام على وقف أعمال البناء فى المدن وعواصم المحافظات، مما تسبب فى خسائر بالمليارات للعاملين فى القطاع وتعطل ملايين العمال عن العمل.

وأعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بدء التطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ27 مركزا ومدينة بالمحافظات والتى تم اختيارها وذلك اعتبارا من اليوم 1 مايو 2021 ولمدة شهرين.