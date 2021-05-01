اليوم السابع
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تعرف على الارتفاعات المسموح بها وفقا لعرض الشوارع فى رخص البناء الجديدة

السبت، 01 مايو 2021 03:11 م
تعرف على الارتفاعات المسموح بها وفقا لعرض الشوارع فى رخص البناء الجديدة أعمال بناء - أرشيفية
كتب ـ على عبد الرحمن

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حددت وزارة التنمية المحلية  الضوابط والاشتراطات البنائية التخطيطية والبنائية على مستوى المدينة، وجاءت ارتفاعات المباني المطلة على الشوارع المسموح بها وفقا للمنظومة الجديدة كما يلى: 
 
  1. في حالة عرض الشارع أقل من 8 أمتار يكون الحد الأقصى للارتفاع 10 أمتار "أرضى + 2 دور"
  2. في حالة عرض الشارع من 8 أمتار إلى 12 مترا يكون الحد الأقصى للارتفاع 13 مترًا "أرضى + 3 دور"
  3. في حالة عرض الشارع أكبر من 12 مترا يكون الحد الأقصى للارتفاع 16 مترًا "أرضى + 4 دور"
 
كما شددت الاشتراطات والضوابط الجديدة على أن يكون الارتفاع الأقصى لسقف البدروم 1.2 متر من الصفر المعمارى.
 
وكان الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن البداية الفعلية للتطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ27 مركزا ومدينة بالمحافظات، سيكون يوم الثلاثاء المقبل بدلا من اليوم.
 
 وأوضح قاسم فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن ذلك نظرًا لتعارض بداية التطبيق المقرر لها اليوم السبت 1 مايو، مع الإجازات الرسمية التى أعلنتها الحكومة أيام "السبت والأحد والاثنين" بسبب أعياد العمال وشم النسيم.
 
وأعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن بدء للتطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ27 مركز ومدينة بالمحافظات والتى تم اختيارها وذلك اعتباراً من اليوم 1 مايو 2021 ولمدة شهرين، مؤكدًا أن هذه الاشتراطات الجديدة تم التوافق عليها وجاءت بعد عدة شهور من الدراسة والمراجعة والاجتماعات المتواصلة بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتعليم العالى والبحث العلمى والتخطيط والتنمية الاقتصادية والعرض على رئيس مجلس الوزراء و لجنتى الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب فى ندوة الحوار المجتمعى.

اشتراطات البناء

تراخيص البناء

رخصة البناء

الاشتراطات البنائية الجديدة

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