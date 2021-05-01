تداول صورة لأعمال رصف شارع ببنها تركه المقاول أسفل سيارة.. والمحافظة ترد

القليوبية إبراهيم سالم

تداول رواد مواقع التواصل للاجتماعى لصورة لأعمال الرصف التى تتم بمدينة بنها عاصمة القليوبية، وخاصة بشارع النساج أمام كلية العلوم ببنها، والتى ظهر خلالها أعمال الرصف بشكل غير سليم، إلى جانب عدم رصف جزء بالشارع نتيجة تواجد سيارة لأحد المواطنين بمكان الرصف.

ومن ناحيتها ردت محافظة القليوبية، على الصورة المتداولة فى بيان لها، أوضحت أنه بخصوص الصورة المتداولة لأعمال الرصف التى تتم بشارع النساج أمام كليه العلوم، كان قد تم التواصل مع جميع السكان، وتم رفع جميع السيارات الموجودة بالشارع على جانبى الطريق، ولم يتم التوصل إلى صاحب هذه السيارة.

وتابعت المحافظة فى بيان لها، أنه تم التواصل مع إدارة المرور بالقليوبية لرفع السيارة وبالفعل تم الرفع صباح اليوم السبت، وسيتم استكمال أعمال الرصف بالشارع، موضحة أن طبقة الأسفلت التى تمت بالشارع ما هى إلا طبقة لترميم الحفر والميول الموجودة بالشارع، وسيتم استكمال الأعمال اليوم بالطبقة السطحية دون وجود السيارة.