اليوم السابع
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بدء أعمال مبادرة حياة كريمة بقرية أبيانه بمطوبس فى كفر الشيخ.. صور

السبت، 01 مايو 2021 07:00 م
بدء أعمال مبادرة حياة كريمة بقرية أبيانه بمطوبس فى كفر الشيخ.. صور الاعمال الجارية لتغيير خطوط الشرب بقرية ابيانه ضمن حياة كريمة
كفر الشيخ - محمد سليمان

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تشهد العديد من القرى  بمركز موبس، بدء أعمال مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حياة كريمة، ضمن 50 مركزاً على مستوى الجمهورية، لتطوير الريف المصرى، فجاري تغيير خطوط مياه الشرب بقريه ابيانه والشبكة الداخلية ، وتم التنفيذ بنسبة 75٪.

وتلقى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تقريراً من محمد رأفت، معاون المحافظ للمشروعات، عن الأعمال الجارية بالقرية، إضافة للأعمال الجارية في العديد من القرى بمركز مطوبس، بالإضافة لأعمال الرصف.

وقرية ابيانه ستشهد العديد من المشروعات الخدمية، منها إقامة مجمع خدمي ويضم "جمعية زراعية، وتضامن اجتماعي، ومكتب تأمينات، ومكتب ضرائب عقارية، وماكينات صرف  (A.T.M)، وإنشاء مركز شباب وملعب خماسي، وتكاسي وتبطين الترع بالقرية، واعمال رصف وتركيب انترلوك بشوارع القرية، وانشاء وتطوير المدارس الابتدائية والاعدادية، وتطوير شبكة مياه الشرب، وتطوير شبكة الكهرباء، ورفع كفاءة خطوط الاتصالات ومد خطوط فايبر للتحول الرقمي.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد أعلن عن إقامة مشروعات خدمية ضمن مبادرة حياة كريمة منها توسعات بمحطة مياه الشرب بمنية المرشد وكوم دميس وتوسعة محطة مياه الشرب الشمالية بمركز مطوبس، وتم إدراج عدد من العمليات لتحسين تحسين خدمة مياه الشرب بالوحدة المحلية بقرية منية المرشد  وتشمل "شارع النادي، وشارع البنك، وأبو يوسف ،وحمام، والحنطور ،وكوم دميس ،والجاهل، وأبو علام ، وقندبولة "،وعملية تحسين خدمة مياه الشرب بقرى بني بكار "بن بكار البحرية، وطلمبات الهوكس ،والشعراوي، وعوض الله، والحسيني زغلوك ،وعبداللطيف سعيد ،والنواصرية ، والست شفيقة هانم ،وأحمد طوليس ،وسعد جعفر ،وإبراهيم الشال ،وسعد شكر ،وتجميع بدر "،وعملية تحسين خدمة مياه الشرب بأرض جمعية استصلاح الأراضي ، وعملية  تحسين مياه الشرب بقرى خط الريف.

كما أعلن محافظ كفر الشيخ، عن عملية تحسين مياه الشرب بقرى القلى، وعمرو،والجواد الشرقي،والجواد العربي"، وعملية تحسين خدمة مياه الشرب بقرى وقف بحرى وتوابعها ،وعملية تحسين الشرب بقرية برج مغيزل وتوابعها ،وتحسين مياه الشرب بقرية الجزيرة الخضراء ،وعملية تحسين مياه الشرب بقرية برنبال وتوابعها"والقشاشي،والروس،والزورات،والمعالقة،والخص،وأبو عقادة"،وتحسين مياه الشرب بقرى قمسيون غرب وتوابعها ،وعملية تحسين مياه الشرب بقرى خليج قبلي وتوابعها،وعملية تحسين مياه الشرب بمنطقة كوم دميس وتوابعها .

الاعمال الجارية بمطوبس ضمن حياة كريمة
الاعمال الجارية بمطوبس ضمن حياة كريمة

 

الاعمال الجارية لتغيير خطوط الشرب بقرية ابيانه ضمن حياة كريمة
الاعمال الجارية لتغيير خطوط الشرب بقرية ابيانه ضمن حياة كريمة

 

تغيير مواسير الشرب بقرية ابيانه
تغيير مواسير الشرب بقرية ابيانه

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

مطوبس

مشروعات

حياة كريمة

قرية ابيانه

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