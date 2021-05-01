بحث جديد للقومى للبحوث يكشف تأثير إضافة الفيرميكومبوست على نمو نبات الخس وإنتاجيته

كتب محمد صبحى

كشفت دراسة حديثة للمركز القومى للبحوث ، حول تأثير إضافة الفيرميكومبوست على نمو نبات الخس وإنتاجيته ، موضحة أنه يعتبر الفيرمكمبوست من اجود أنواع السماد العضوي ويتكون من الفضلات التي نتجت عن تناول الدود للمواد العضوية سواء كانت مخلفات نباتية أو حيوانية، وأن الفيرمى كومبوست يقلل من استخدام الاسمدة الكيماوية ويحسن من جودة الارض الزراعية ويقلل من استخدام مياه الرى لأنه يحتفظ بقدر كبير من الماء لفترات طويلة، و يمد التربة بمجموعة كبيرة من البكتيريا التي لها وظائف متعددة مهمة للنبات، أي بمعنى أدق أنه يمد التربة بمصانع لتصنيع وخلق المغذيات ومنظمات النمو ومواد لمقاومة آفات التربة مما يعيد للتربة حيويتها من جديد.

وأوضح الدراسة التعريف بسماد الفيرميكبوست كلمة لاتينية من جزئين فيرمي تعني الدود، وكمبوست تعني سماد (سماد الدود ) والديدان المستخدمة هى أنواع من ديدان الأرض المتأقلمة على العيش فى بيئة من المخلفات العضوية.

وأكدت الدراسة ، أن الفيرميكبوست يحتوى مضادات حيوية وفطريه والتي ترفع مستوى المقاومة الحيوية للنبات ضد الحشرات والأمراض فتقل الحاجة إلى رش المبيدات لذلك يطلق على سماد الفيرميكمبوست الذهب الأسود، ويوجد للفيرميكمبوست أكثر من صورة يمكن أن نستخدمها أولا اﻟﻛﺎﺳﺗﻧﺞ حيث تتغذى الديدان على الفضلات وتطحنها ﻓﻲ اﻟﺣوﯾﺻﻠﺔ وتفرز عليها انزيمات وهرمونات ثم تخرجه اﻟدودة وهو ﻣﺎ نسميه ﺑﺎﻟﻛﺎﺳﺗﻧﺞ، وهناكسوائل تنتج عن عمليه تحويل المخلفات العضوية لسماد الفيرميكمبوست وهو سائل ذو تركيز عالى يجب تخفيفة بالماء عشرة مرات، ويمكن عمل ما يسمى بشاى الفيرميكمبوست بنقع كمية من الفيرمى فى الماء لمدة يوم ورش النباتات بها.

ملخص البحث

جاء ملخص البحث أنه تم اجراء التجربة محطة التجارب البحثية بالنوبارية بهدف دراسة تأثير استخدام سماد الفيرميكمبوست أرضى عند اعداد الارض قبل الزراعة بمعدل (0-2-4 طن/فدان) والرش الورقي بسوائل المزرعة المخففة (50- 100 -150 مل / لتر) في توليفة لتحسين النمو الخضري (طول النبات ، عدد الأوراق ، مساحة الورقة والوزن الطازج والجاف للأوراق والرأس وقطر الرأس) وإجمالي المحصول طن/فدان والتركيب الكيميائي لنباتات الخس.

وأوضحت الدراسة أن لتجربة كانت ضمن تجارب مشروع بحثى محلى تابع للمركز القومى للبحوث تحت عنوان (تكنولوجيا الفيرم كمبوست كنهج مستقبلى للتنمية المستدامة) وكان الباحث الرئيسى للمشروع دكتورة انتصار محمد المتولى الباحث بقسم تغذية النبات شعبة البحوث الزراعية والبيولوجية بمشاركة الدكتور عبد العظيم عبد العزيز والدكتورة انتصار محمد المتولى والدكتورة نعمة محمد مرزوق والدكتورة سحر محمد زغلول .



وأظهرت النتائج: - زيادة جميع قياسات النمو والمحصول والمحتوى المعدني للأوراق بزيادة معدل إضافة الفيرميكمبوست

- المعاملة بدمج سماد الفيرميكمبوست مقرونا بالمعاملة برش راشح مزارع الفرميكمبوست أدى إلى زيادة جميع مؤشرات النمو والمحصول مقارنة بتطبيق كل منها على حدى.

- معظم المعاملات قيد الدراسة أدت إلى زيادة معنوية في امتصاص ومحتوى الأوراق من العناصر النيتروجين والفسفور والبوتاسيوم والماغنسيوم والحديد والزنك والمنجنيز في أوراق ورأس نبات الخس.

- سماد الفيرميكمبوست مقرونا بالرش الورقى باستخدام راشح مزارع الفيرميكمبوست من الممارسات الامنه والفعالة للنمو الخضرى والمحصول والحالة الغذائية لنبات الخس.